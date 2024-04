Une perte de 5 milliards FCFA par an pour la société

C’est un nouveau scandale qui risque d’éclabousser une fois encore la société Energie du Mali (EDM-SA) après le dossier des 27 groupes électrogènes avec la société “Case Constructions” pour lequel plusieurs cadres se trouvent présentement en prison. Cette fois-ci, il s’agit du contrat de fourniture d’énergie signé par l’ancien directeur général de l’EDM-SA, Koureissi Konaré, en février 2023, avec Smart Energie Solutions pour une durée de 3 ans. Ce contrat est en train de plomber la trésorerie de la société. On parle d’une perte d’environ 15 milliards F CFA en 3 ans, soit 5 milliards F CFA chaque année.

L’ancien directeur général de l’EDM, Koureissi Konaré, n’arrête pas de surprendre avec la signature de multitudes de contrats en violation de toute procédure. Après celui des 27 groupes électrogènes de Case Construction, un autre contrat de plusieurs milliards de nos francs, signé en février 2023 en faveur d’un fournisseur d’énergie franco-libanais dénommé SES (Smart Energie Solutions) est actuellement en train de plomber la trésorerie de la société EDM-SA.

De quoi s’agit-il ?

Après l’acquisition des installations d’Aggreko, un ancien fournisseur d’énergie d’EDM, à Balingué et à Darsalam par la société SES et sans investissement majeur, ce dernier s’est vu attribuer le contrat le plus juteux jamais obtenu à EDM-SA pour une durée ferme de 3 ans, extensible à 5 ans.

L’EDM qui rencontrait des difficultés à payer les factures d’Aggreko qui coûtaient en moyenne 17,50 FCFA/kWh, le super directeur général a signé avec la société SES pour les mêmes installations acquises à Balingué et Darsalam à 31,42 F CFA/kWh (0,0479 euro/KWh), soit une augmentation injustifiée de 13,92 F CFA/kWh.

Rapporter à la production annuelle de ces deux centrales de location, ceci représente une charge supplémentaire et non justifiée de plus de 5 milliards de F CFA /an et pour la durée du contrat, une perte de plus de 15 milliards de F CFA pour EDM.

Pis, ce contrat n’a jamais fait l’objet d’une approbation du conseil d’administration de l’EDM pour la simple et unique raison que l’ancien directeur général a fait fît de cette instance en ne le lui soumettant pas. Cette disproportionnalité se reflète également entre ce juteux contrat de SES Balingué-Darsalam et d’autres contrats du même fournisseur approuvé par le conseil d’administration d’EDM-SA, notamment ceux de Badala et Lafiabougou à 21,25 F CFA/kWh.

Qu’est-ce qui pourrait justifier une telle dérive de l’ancien directeur général Koureissi Konaré de plomber la trésorerie précaire de la société de plus de 15 milliards de F CFA et sans approbation du conseil d’administration ? Vivement les conclusions du Vérificateur général sous le leadership de Samba A. Baby et des services de contrôle sur cet autre contrat !

El Hadj A.B. HAIDARA

