En prélude à l’événement, le chef de l’État à reçu, hier au palais de Koulouba le directeur général de l’entreprise russe chargé du projet, Grigory Nazarov

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta procèdera au lancement des travaux de la nouvelle centrale solaire de Sanankoroba, aujourd’hui à Nyenguékoro dans la Commune rurale de Sanankoroba (Cercle de Kati). En prélude au lancement de ces travaux, le chef de l’État a reçu, hier au palais de Koulouba, le directeur général de la société russe Novawind, Grigory Nazarov.

Ce dernier était venu faire le point des avancées dans le domaine de l’énergie dans notre pays. «Nous avons donné des détails et fait des commentaires sur la base de l’avancement de notre projet de construction de la centrale solaire à Sanankoroba», a confié Grigori Nazarov au terme de la rencontre.

Le directeur général de Novawind a ensuite annoncé que la puissance de cette centrale solaire est de 200 mégawatts. Il a, par ailleurs, indiqué que sa société a beaucoup de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans notre pays. «Donc, nous prévoyons un complexe de projets énergétiques au Mali», a révélé Grigori Nazarov.

Cette audience intervient dans un contexte marqué par une crise énergétique sans précédent dans notre pays. Pour y faire face, les autorités de la Transition sont à pied d’œuvre afin d’atténuer la souffrance de la population. D’où le lancement de cette centrale solaire dont la apportera un ouf de soulagement à nos compatriotes. Aussi, faut-il le rappeler, ce projet répond à la volonté affichée de notre pays de sortir du thermique et de garantir une autosuffisance en matière de production d’énergie.

Cette audience a enregistré la présence du ministre de l’Énergie et de l’Eau, Mme Bintou Camara et de ses collègues chargés de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou et des Mines, Pr Amadou Keïta.

Bembablin DOUMBIA

Commentaires via Facebook :