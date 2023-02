Siema 2023 : « L’enjeu pour nous est de sortir de la dépendance…», dixit le DG de l’EDM-SA

La 1ère édition du Salon des investisseurs pour l’Energie au Mali (Siema 2023) a été lancée mardi dernier, au Cicb, sur le thème : « Investir pour améliorer le Mix énergétique ». L’objectif est de mobiliser auprès des investisseurs présents 580 milliards de FCFA nécessaires pour la réalisation des projets énergétiques au Mali.

Au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux, le directeur général de l’EDM-SA, M. Koureissi Konaré, a passé en revue la problématique de l’électricité au Mali. Pour lui, l’initiative de cette première édition du Siema vient à point nommé pour qui connait les difficultés et les enjeux de développement économique national, auxquels EDM-SA fait face.

« Il est indispensable de s’engager vers de nouvelles dynamiques d’investissement dans le sous-secteur de l’électricité afin de réduire la part de la production thermique, qui impactent négativement notre résilience financière et notre capacité à satisfaire une demande toujours croissante », pense-t-il.

D’où l’importance thème: « Un changement du Mix énergétique » qui s’impose, obligeant à accorder une part plus importante aux énergies renouvelables, à savoir l’hydroélectricité et le solaire.

C’est pourquoi il a été initié un vaste plan d’investissement pour l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables disponibles sur le territoire national, et pour la construction de lignes de transport et de distribution d’électricité afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et d’étendre la desserte à l’ensemble des couches sociales du pays.

« Cette rencontre est l’occasion de réunir les partenaires et investisseurs engagés aux côtés de l’Etat du Mali dans sa politique de développement du sous-secteur de l’électricité pour échanger et faire des propositions, afin d’appuyer davantage la société Energie du Mali en vue de parvenir à la réalisation de ses projets prioritaires dans les domaines de la production, du transport et de la distribution », a justifié M. Konaré.

Aujourd’hui, à l’instar de nombre de sociétés d’électricité en Afrique et dans le monde, ajoute-t-il, « l’enjeu pour nous est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, polluantes et onéreuses ».

Ainsi, les projets qui seront présentés au cours de ce salon s’inscrivent dans une dynamique d’améliorer le parc de production et d’augmenter la desserte, en créant plus de lignes de transport et de répartition pour faciliter l’accès des populations à l’électricité à un moindre coût, priorité des autorités de la transition.

La revalorisation indispensable de notre politique de production grâce à l’amélioration du Mix énergétique passera davantage par le renforcement de la production solaire qui passera en seulement 4 années de 3% du mix en 2022 à plus de 22% en 2026 », annonce-t-il.

Ce que constituera, pour lui, une véritable « révolution du Mix énergétique » et qui aura comme impact une importante diminution de la part de la production thermique.

« Au-delà même des enjeux environnementaux liés à la production d’une énergie propre, le Mix énergétique que nous ambitionnons, à travers les différents projets qui seront présentés aux investisseurs durant ce salon, conduira in fine à l’amélioration de l’offre énergétique au Mali », précise le directeur général de l’EDM-SA.

M. Koureissi Konaré a fait savoir que 3 secteurs clés de sa structure que sont : la production, le transport et la distribution, qui constituent les préoccupations majeures, seront soumises à l’examen des investisseurs et autres partenaires. Les attentes sont certes grandes, à la lumière des enjeux, mais ne sont pas hors de portée.

« Nous ne doutons point que le Siema sera couronné de succès et permettra de mobiliser auprès des investisseurs présents 580 milliards de FCFA nécessaires pour la réalisation des projets », a lancé le directeur de l’EDM-SA, M. Koureissi Konaré.

Adama DAO

