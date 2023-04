Exploitation du lithium au Mali : Eviter à tout prix les erreurs commises dans l’exploitation de l’or

Avec 15 mines industrielles d’exploitation de l’or, et plusieurs sites d’orpaillage à travers le pays, il est communément admis par tous que l’or ne brille pas pour les maliens. Comme le Mali vient de se lancer dans l’exploitation du lithium, présenté comme minerais de transition énergétique, et avant que des errements ne conduisent le pays dans les même travers que l’exploitation de l’or, la société civile malienne à travers la Coalition Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP-Mali) a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le 13 avril 2023, la Coalition PCQVP-Mali a organisé une rencontre d’échange avec le Comité de Pilotage de l’ITIE-Mali sur les enjeux de l’exploitation des minerais de transition énergétique au Mali.

La Coalition PCQVP-Mali, consciente de l’opportunité que pourrait représenter l’exploitation du lithium dans le processus de développement de notre pays, et forte de sa responsabilité dans la transparence du secteur minier malien, entend pleinement jouer le rôle qui lui revient dans le projet d’exploitation de lithium en cours dans la région de Bougouni.

Selon Abdoul Wahab Diakité, Président de la Coalition PCQVP-Mali, la transition énergétique en cours dans le monde, avec l’exploitation du lithium, laisse entrevoir une transformation des industries extractives et exposera les pays producteurs à de nouveaux risques et opportunités. « Au fur et à mesure que la consommation mondiale de combustibles fossiles diminue, les pays tributaires des revenus du pétrole et du charbon devront faire face à une baisse des revenus sectoriels. Pour les producteurs de minéraux de transition, la généralisation des énergies renouvelables et des technologies propres entraînera une demande accrue de matières premières telles que le cobalt, le lithium et le cuivre, ainsi qu’une augmentation potentielle des investissements », a-t-il indiqué.

Ce qui nous permet de comprendre les défis et les enjeux pour notre pays qui a décidé de s’inscrire sur la liste très sélective des pays producteurs du lithium dans le monde. Ce n’est un secret pour personne. Le Mali a décidé de sortir de la monoproduction de l’or. Et, dans sa politique de diversification de l’exploitation minière, il s’est installé dans un processus d’exploitation de lithium, à travers deux projets bien avancés : Galamina (Firefinch Ltd) et Bougouni (Minéraux Kodal) dans le village de N’ganala. Selon la Coalition PCQVP-MALI, dans un avenir proche, le Mali pourrait exploiter son hydrogène.

Et, comme la Coalition PCQVP-Mali est partie prenante de la mise en œuvre de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (l’ITIE), selon son président, elle a décidé d’organiser une « Rencontre d’échange avec le Comité de pilotage de l’ITIE Mali (vitrine de la gouvernance du secteur minier) sur les enjeux de l’exploitation des minerais de transition énergétiques au Mali ».

« Cette rencontre qui rentre dans le cadre de l’exécution du projet ‘’ social Bonds’’, organisée avec l’appui technique et financier de la Coalition Mondiale Publiez Ce Que Vous Payez, a pour objectif général d’amener le Coalition PCQVP-Mali avec les membres du Comité de Pilotage de l’ITIE-Mali sur les enjeux de l’exploitation du lithium et l’hydrogène, minerais de transition énergétique et des grandes problématique du secteur minier malien », a-t-il déclaré.

En sa qualité de représentant du Ministre des Mines, de l’eau et de l’énergie, et non moins Conseiller technique et point focal ITIE au niveau du département des Mines, Issa Coulibaly a salué l’initiative de la Coalition PCQVP-Mali, sur ce sujet d’une extrême importance pour le Mali.

Il a rappelé que le Mali est un pays minier, pour la simple raison, le pays compte aujourd’hui 15 mines en exploitation. Selon lui de l’indépendance à nos jours, le focus a été mis sur l’exploitation de l’or. Mais, selon, aujourd’hui avec le changement climatique, d’autres minerais sont devenus incontournables dans la marche du monde. « Dieu merci notre pays a été doté par ces minerais », a-t-il déclaré. Avant de dire qu’aujourd’hui, l’enjeu serait de se battre pour une transparence autour de l’exploitation du lithium dont dispose le Mali.

Assane Koné

