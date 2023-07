Le Mali se lance désormais dans l’assemblage des appareils électroniques. La première unité industrielle créée par Danew Talla Electronics a été inaugurée, hier lundi, par le chef du gouvernement de transition, Dr Choguel Kokalla Maïga.

La nouvelle unité industrielle d’assemblage des ordinateurs portables, des tablettes et des Smartphones est située en plein cœur de Bamako, dans le quartier de Niaréla. La ligne d’Assemblage des appareils électroniques est le fruit du partenariat de deux investisseurs de nationalité malienne et française. Plus de 550 millions FCFA ont été investis dans cette unité qui projette d’assembler environ 500 mille appareils en 2023. Selon le Directeur général de Danew Talla Electronis, Renaud Amiel, l’unité travaillera dans l’assemblage des PCs, tablettes et téléphones, à la création d’un réseau de réparation et maintenance qui couvrira tout le pays et à l’appui aux grands projets de digitalisation au Mali.

Selon le Directeur Général, la première ligne d’Assemblage a permis de recruter 50 personnes dont 39 employés uniquement pour l’assemblage. L’usine a déjà produit, selon ses responsables, près de 4 000 tablettes, PC ou Smartphones. En perspective, l’unité industrielle va créer près de 1300 emplois en fin 2025. Dans la durée, explique Renaud Amiel, le réseau national de réparation-maintenance de Danez Tall Electonics se composé de 1000 jeunes qui seront formés par la société grâce à une collaboration avec le centre de formation spécialisé dans les métiers du Numérique appelé CEDEX.

Intervenant lors de cette cérémonie d’inauguration, le chef du gouvernement de transition a loué les investissements de la société Française Danew et l’industriel Malien Modibo Talla. Devant les deux industriels, le premier ministre a tenu à rassurer sur l’engagement du gouvernement à protéger les investissements des partenaires, y compris ceux de la France. A l’en croire, la crise diplomatique entre les dirigeants des deux pays n’est à pas de nature à saper la collaboration avec le secteur privé de ce pays. « Cet investissement est un acte de foi. Il est l’œuvre d’un patriote malien et son partenaire français dévoué au développement du Mali », a déclaré le chef du gouvernement, qui a exhorté les responsables de l’unité d’assemblage à respecter les normes environnementales et les droits sociaux des travailleurs. Pour Dr Choguel Kokalla Maïga, l’unité aura des retombées significatives pour l’économie malienne en termes de mobilisations des taxes et impôts.

Il faut noter qu’à partir de 2025, l’unité industrielle d’assemblage va’installer un complexe numérique dans la zone industrielle de Dialakorobougou , où il construira un bâtiment dédié à abriter les bureaux , les entrepôts, d’assemblages et le centre de formation CEDEX SAV.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :