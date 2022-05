L’économie malienne, dominée par les activités agricoles et pastorales, s’efforce aujourd’hui de développer un secteur industriel en agonie, à savoir les ressources minières, d’une part et la valorisation des productions agricoles et de leurs dérivés, d’autre part. Après une phase de dirigisme économique qui privilégiait le secteur d’État dans les années qui suivirent l’indépendance, on assiste, depuis 1984, à la mise en place d’une nouvelle stratégie accordant plus de place au secteur privé. Ainsi, certaines industries ont été liquidées, d’autres ont subi la cogestion.

L’agro-industrie est représentée dans trois (03) secteurs différents: l’Office du Niger compte deux (02) complexes sucriers réalisés avec l’assistance de la Chine: Dougabougou et Siribala. La Compagnie malienne des textiles (COMATEX-SA), installée à Ségou, traite, depuis 1968, le coton-fibre local. Près de 8 000 personnes y sont employées.

Aujourd’hui, concernant la COMATEX-SA, il serait question de liquidation. Un nouveau preneur serait aux aguets, la Turquie très avancée dans les négociations avec le gouvernement du Mali. La Turquie aurait accepté de payer toute l’intégralité des impayés de salaires des travailleurs de la COMATEX-SA. Récemment, une délégation turque a été reçue par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Avertie, la Chine refuse la liquidation de la société en faillite et réclame ses redevances à l’État malien.

Rappelons que les Turcs sont à la conquête du continent africain. La Turquie et la Chine sont deux rivales qui toutes s’efforcent de ratisser large au Mali. La Turquie est République, depuis 1923. C’est un État d’Asie englobant l’extrémité sud-est de l’Europe balkanique: 780 000 km2. La population, en quasi-totalité islamisée, comporte une importante minorité kurde.

Quant à la Chine, c’est un État d’Asie sur le Pacifique: 9 600 000 km2. C’est une démocratie populaire, depuis 1949. Elle est constituée de vingt-quatre (24) provinces. La Chine regroupe plus du cinquième de la population mondiale (plus de 20 fois celle de la France). La République de Chine a été instaurée, en 1911. C’est le géant de l’Asie. Deux (02) éléphants se battent pour la Compagnie malienne des textiles (COMATEX-SA). Vivement l’Huilerie cotonnière du Mali (HUICOMA) aussi.

Safounè KOUMBA

