Tokabby Industry : Une usine de fabrication de produits de traitement des eaux à coût de 2 milliards FCFA

L’unité industrielle de fabrication de produits chimiques pour le traitement des eaux Tokabby Industry est opérationnelle depuis le 7 décembre dernier dans la Zone industrielle de Dialakorobougou sur la route de Ségou. Première dans la sous-région, cette unité industrielle d’un coût de près de milliards F CFA cible la Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep-SA), la Société de gestion des eaux du Sénégal (Soges), l’Office national de l’eau et de l’assainissement (Onea) du Burkina, la Société d’exploitation des eaux du Niger (SEEN), la Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (Sodeci-SA) pour ne citer que ceux-ci.

Placée sous la haute présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, représenté par Soungalo Sanogo, chargé de mission, la cérémonie de coupure du ruban symbolique de l’unité industrielle a réuni plusieurs personnalités du monde des affaires mais aussi des sociétés étatiques comme la Somagep-SA, la Somapep. Sans oublier les autorités communales de Dialakorobougou mais aussi le représentant de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali.

Première à prendre la parole, l’édile communal de Dialakorobougou a salué cette initiative qui sera un tremplin non seulement pour le développement du pays mais aussi de leur commune. Elle a invité à cet effet les initiateurs de privilégier la main d’œuvre locale.

Avec une capacité de production de 40 tonnes par jour et pouvant approvisionner 8 pays de la sous-région, Tokabby Industry, selon le promoteur associé, Yaya Yattassaye, est une première dans la sous-région. A cet effet, elle est spécialisée dans la fabrique des produits chimiques de traitement des eaux de tout type, à savoir les eaux usées, l’eau de source, l’eau des mines, etc.

Cet établissement porté par un jeune Malien avec pour associé des partenaires étrangers se veut, selon lui, une réponse à l’appel des autorités de la Transition qui est valoriser les entreprises nationales afin d’asseoir d’une économie stable surtout dans un pays enclavé comme le Mali

“Nous avons la capacité de garantir un stock de sécurité de plusieurs années pour une souveraineté retrouvée”, a promis M. Yattassaye, ajoutant que les produits que l’usine fabrique ainsi que les matériaux utilisés sont certifiés NSF-ANSI/CAN 60, la plus grande certification mondiale en termes de santé publique. Il a remercié les autorités et l’équipe qui a travaillé sans relâche pour la construction et le fonctionnement de cette usine.

Intervenant au nom du ministre de l’Industrie et du commerce, le chargé de mission Soungalo Sanogo a salué cette belle initiative de jeunes Maliens patriotes dévoués à la cause du développement du Mali. “L’inauguration à ce niveau élevé ne me surprend guère, car elle est l’expression profonde et l’attachement à la vision du ministre de l’Industrie et du Commerce au développement industriel qui est la voie sûre du développement socio-économique harmonieux et durable de notre pays”, a déclaré M. Sanogo. A l’en croire, cette unité industrielle permettra de répondre considérablement aux besoins croissants de nos populations en termes d’accès suffisant à l’eau potable.

“La technologie de pointe utilisée dans cette usine permet d’affirmer sans risque de se tromper qu’elle est en parfaite adéquation avec l’objectif de notre Politique de développement industriel adoptée par le gouvernement en mars 2010, qui encourage la création de nouvelles unités industrielles et l’utilisation des meilleures idées, technologies, techniques et méthodes en s’appuyant sur les actifs de la propriété intellectuelle”, a rappelé le représentant du ministre. Il a salué la volonté affichée du promoteur de doter l’usine d’équipements de dernière génération utilisant une technologie de pointe dans sa production.

Le représentant du ministre s’est aussi réjoui qu’en plus de la création d’emplois, cette unité industrielle aura des retombées significatives sur les populations et l’économie malienne, en termes de paiement des impôts, taxes et droits, de paiement de cotisations sociales à l’INPS, de réduction significative voire l’arrêt des importations de produits chimiques pour le traitement des eaux et de sorties massives de devises.

“D’ores et déjà, vous pouvez compter sur l’engagement du département de l’Industrie et du Commerce pour assurer l’accompagnement de l’unité, notamment dans les domaines de la qualité, de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale et de la promotion commerciale”, a promis M. Sanogo avant de procéder à la coupure du ruban symbolique et la visite des lieux.

Notons que l’unité aura comme marché cible la Société malienne de gestion de l’eau potable SA (Somagep-SA), Société de gestion des eaux du Sénégal (Soges), l’Office national de l’eau et de l’assainissement (Onea) du Burkina, la Société d’exploitation des eaux du Niger (SEEN), la Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (Sodeci-SA), la Société de purification des eaux usées (Mali) et les sociétés minières.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :