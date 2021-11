Le syndicat des banques et établissements financiers du Mali (SYNABEF) et la Fédération Nationale du Pétrole, Commerces, Assurances et Banques (FENPECAB) entament une nouvelle grève de 72 heures reconductibles à partir de ce mardi 23 novembre 2021. Les revendications des professionnels du secteur concernent principalement la revalorisation de la grille du salaire de base de 15% déjà provisionné, la régularisation de la situation des prestataires/intérimaires ou gestion délégués conformément au code du travail et l’application du décret de 1971 sur le fonds social.

Dans leur communiqué de presse, les deux syndicats indiquent que le mercredi 3 novembre 2021, après 6 jours de grève, ils ont décidé de suspendre le mouvement de grève pour permettre aux clients d’accéder à leur argent, de soulager les populations maliennes et d’éviter au pays de connaître des situations plus difficiles. Depuis ce jour, précisent le SYNABEF et la FENPECAB, dans la dynamique de trouver un terrain d’entente, ils ont entrepris plusieurs démarches auprès des plus hautes autorités du pays et des centrales syndicales. Successivement, ils ont ainsi rencontré le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, le secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) et le président du conseil économique Social et Culturel. « Malgré tout, aucun accord n’a été trouvé sur les points de blocage, à savoir : la revalorisation de la grille du salaire de base de 15% déjà provisionné, la régularisation de la situation des prestataires/intérimaires ou gestion délégués conformément au code du travail et l’application du décret de 1971 sur le fonds social », selon les deux syndicats qui ont pris la résolution de reprendre leur mouvement de grève ce mardi 23 novembre 2021 pour 72 heures reconductibles jusqu’à entière satisfaction de leurs doléances.

Pour rappel, le mercredi 27 octobre 2021, le Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali (SYNABEF), avait observé une grève de 72 heures.

M. K. Diakité

