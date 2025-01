Complexe minier Loulo-Gounkoto : Le gouvernement malien saisit des stocks d’or de Barrick

Le gouvernement malien a mis sa menace à exécution. Barrick Gold Corporation sur l’exportation a confirmé la saisie de son stock d’or du complexe minier de Loulo-Gounkoto.

La direction de Barrick Gold Corporation a confirmé l’exécution de l’ordonnance de saisie-conservatoire dans un communiqué. « La société continue à ne plus être autorisée à expédier l’or du complexe minier de Loulo-Gounkoto au Mali. De plus, l’ordonnance de saisie-conservatoire à l’encontre du stock d’or a désormais été exécutée par le Gouvernement du Mali qui a transféré le stock d’or existant sur le site d’une banque dépositaire, ce qui empêche davantage l’exportation et la vente de l’or », a annoncé la direction de la société minière. Cette décision n’est pas sans conséquence pour les opérations du complexe minier Loulo-Gounkoto qui, selon Barrick Gold corporation, a été contrainte d’initier « la suspension temporaire des opérations ».

En décidant l’arrêt temporaire des opérations, la société minière estime qu’elle reste ouverte à la recherche d’une résolution de crise avec les autorités maliennes. « Barrick reste déterminée à s’engager de manière constructive avec le Gouvernement du Mali et toutes les parties prenantes à l’effet de trouver une solution à l’amiable qui garantisse la viabilité sur le long terme du complexe minier de Loulo-Gounkoto et sa contribution vitale à l’économie du Mali et ses communautés », a déclaré la compagnie canadienne. La tension entre les autorités de la transition malienne et la compagnie canadienne est montée d’un cran. La justice malienne a lancé un mandat d’arrêt contre le Directeur général de Barrick Mark Bristov. Outre, quatre hauts responsables de nationalité malienne de cette mine ont été inculpés et détenus pour des raisons de diverses malversations financières. Des accusations que Barrick Gold a rejetées avant d’annoncer la saisine du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

