Condamnation d’une orpailleuse chinoise au Ghana : Un bon exemple à suivre au Mali pour préserver nos richesses naturelles

Aisha Huang, la «Galamsey queen» (Reine des exploitants artisanaux d’or au Ghana) a été condamnée à 4 ans de prison par le tribunal de grande instance d’Accra, le lundi 4 décembre 2023. Jugée pour exploitation illégale d’or et de bois, la femme d’affaires aurait échappé à une première condamnation afin de préserver les «excellentes relations» entre Accra et Pékin.

C’est en septembre 2022 qu’elle avait été arrêtée par les autorités ghanéennes pour séjour irrégulier dans le pays alors qu’elle avait été expulsée en 2018 à la suite d’une opération menée par les autorités contre les exploitants illégaux d’or au Ghana.

Son arrestation avait provoqué un tollé dans le pays et embarrassé les autorités car elle était notamment en possession d’une carte d’identité ghanéenne obtenue frauduleusement. Ce qui avait contraint les autorités à se décider à engager des poursuites judiciaires à son encontre. Le président ghanéen avait déclaré apporter tout son soutien aux autorités judiciaires de son pays.

La «Galamsey queen» est accusée d’exploitation minière illégale sans autorisation, d’aide à la participation illégale à l’exploitation minière et retour illégal au Ghana après l’expulsion. Pour les observateurs, cette condamnation vient prouver que les pays africains se décident de plus en plus à «prendre des mesures sévères à l’encontre des hors-la-loi chinois arrêtés sur le continent». Jusque-là, ils étaient simplement expulsés vers la Chine où ils étaient remis en liberté. D’ailleurs, les avocats d’Aisha Huang ont notamment plaidé qu’elle soit remise en liberté et expulsée vers la Chine au lieu d’être condamnée au Ghana. Il faut rappeler qu’en avril 2022, un Chinois a été condamné au Rwanda à 20 ans de prison pour mauvais traitement à l’endroit de son employé rwandais. Au Malawi, c’est le Chinois Lu Kequi qui a été condamné à 12 mois de prison après avoir diffusé des vidéos racistes avec des enfants malawites.

Autant d’exemples dont le Mali doit enfin s’inspirer. De plus en plus nombreux dans notre pays et dans presque tous les secteurs, les Chinois ne respectent pas toujours les lois du pays et agissent à leur convenance car assurés de pouvoir toujours s’en sortir par la corruption. C’est ainsi que nos richesses, notamment l’or et le bois, sont abusivement exploitées sans aucun égard ni pour les populations, ni pour l’environnement, ni pour le trésor public. Il est vrai que ces derniers temps des ressortissants de la Chine ont été appréhendés sur des sites clandestins d’orpaillage. Mais, personne ne sait aujourd’hui la suite donnée à ces arrestations.

Il est vrai que l’Empire du milieu est aujourd’hui un précieux partenaire du Mali (comme la Russie). Mais, cela ne doit être nullement un prétexte de laisser ses ressortissants venir exploiter illégalement nos richesses comme un territoire conquis !

Hamady Tamba

