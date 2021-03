Dans le but de valoriser les retombées de l’orpaillage, le directeur national de la Géologie et des Mines (DNGM), Cheick Fantamady Keïta, et le Président du groupe de raffinerie Kankou Moussa (KMR-SA), Dario Littera, ont procédé le mardi 09 mars au DNGM à la signature d’une convention de partenariat pour une durée de 02 ans renouvelable.

La convention entre la Direction nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) et le Groupe de raffinerie Kankou Moussa permettra d’accroître la visibilité du secteur de l’or, la sensibilisation des acteurs sur les méfaits environnementaux, l’ouverture des réseaux de commercialisation et l’augmentation de la compétitivité des partenaires au niveau national et international. Elle permettra aussi de diversifier les sources de croissance. Ce qui permettra de promouvoir la stabilité et de renforcer la résilience de l’économie malienne.

La convention, selon le directeur national de la géologie et des mines, Cheick Fantamady Keïta, va amener à fédérer les capacités des deux structures pour accompagner le processus de développement économique du Mali. D’une durée de deux ans, la convention vise plusieurs objectifs spécifiques. Il s’agit de l’usage du poinçon de l’Etat sur les produits et objets en or créés par la société raffinerie Kankou Moussa (KMR-SA), la formation et le perfectionnement du personnel du laboratoire dans les domaines de l’affinage et de l’analyse des métaux précieux, l’assistance au laboratoire du PDRM en outillage et matériel de laboratoire…etc.

A travers ces objectifs, précise Cheick Fantamady Keïta, la convention se veut un cadre fédérateur de la collaboration publique-privée dans un esprit gagnant-gagnant. « L’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’elle permet d’accroître les initiatives et la cohérence des actions pour plus d’efficacité et plus de résultats », a-t-il expliqué.

Le directeur national de la DNGM a rappelé que le Raffinerie Kankou Moussa est un projet structurant qui s’inscrit dans la perspective de la valorisation des ressources de sous-sol malien et, à ce titre, elle ambitionne de devenir l’une des plus importantes unités d’affinage industrielle du pays et de la sous-région. Aussi Cheick Fantamady Keïta offre pays de nombreux avantages comme la réduction de la dépendance du secteur minier malien vis-à-vis de l’extérieur, la contribution au trésor public, le meilleur contrôle de l’Etat de la sortie de l’or du territoire national et enfin la création de la valeur ajoutée nationale substantielle permettant au pays d’offrir sur le marché mondial un produit fini conforme aux standards internationaux.

Pour sa part, le Président du groupe de Raffinerie Kankou Moussa, Dario Littera, affirme être heureux de mettre à la disposition du secteur avec la garantie d’offrir un service d’analyse et d’affinage de l’or avec l’utilisation de techniques d’avant-garde et de méthodes conforment à toutes les dispositions internationales. Tout en indiquant que l’engagement de son groupe est plein et inconditionnel, il dit espérer étendre dans les prochains jours étendre le partenariat à d’autres activités conjointes.

Pour cela, le KMR-SA l’installation de 15 centres de petits et orpailleurs opérants dans les zones d’orpaillage à travers le pays avec un investissement prévu de l’ordre de 100 milliards de FCFA et une création de plus de 10 000 emplois.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

