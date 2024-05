La société minière B2Gold en partenariat avec le cabinet de conseil en gestion des ressources humaines, Golden Ressources Management (GRM) organise depuis lundi la 2e édition du Salon de recrutement à Bamako. L’objectif affiché est de recruter une centaine de personnes, tous profils confondus, pour le département de maintenance de la société B2Gold. C’était sous l’égide d’Aïssatou Kane Diallo, coordinatrice de recrutement chez B2Gold.

Recruter une centaine de personnes, tous profils confondus allant des techniciens aux managers, pour le département de maintenance de la société minière B2Gold. C’est l’objectif affiché de la 2e édition du Salon de recrutement organisé par la société minière B2Gold et le cabinet de conseil en gestion des ressources humaines, Golden Ressources Management (GRM). Le but du salon, selon Aïssatou Kane Diallo, coordinatrice de recrutement chez B2Gold, est de faciliter le processus de recrutement et surtout pour pouvoir s’entretenir avec un maximum de personnes au même endroit et au même moment. D’où l’idée de la délocalisation du lieu des entretiens à Bamako.

Le processus n’a pas toujours été de la sorte. « C’est seulement la 2e fois qu’un salon de recrutement est organisé. C’est un processus assez différent que nous avions utilisé dans le passé. Nous avons vu l’année dernière qu’il a beaucoup faciliter les choses. Il permet le recrutement d’un grand nombre de personnes en peu de temps. Nous avons décidé de refaire encore cette année pour le même département », a expliqué la coordinatrice de recrutement chez B2Gold.

Le processus de recrutement, qui a commencé depuis deux mois, est assez simple. La société minière est passée par le cabinet GRM, son partenaire, qui a publié des annonces et des avis. Ce qui a permis aux candidats de postuler. Le cabinet a recensé toutes les candidatures, fait des tris, des vérifications de référence préalables avant de procéder à la présélection des candidats. Après cette période, les candidats présélectionnés ont été invités à venir au salon. Pour cette dernière phase, la société a fait déplacer du personnel du département de la maintenance spécialement pour faire les entretiens avec les candidats.

L’initiative d’organiser ce salon de recrutement a été beaucoup appréciée par les candidats, qui ne sont plus obligés de faire le déplacement jusqu’à la mine afin de faire leur entretien d’embauche. Ils peuvent désormais le faire sur place à Bamako. A noter que le salon de recrutement va se poursuivre jusqu’au mercredi.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

