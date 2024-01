Mise en œuvre du contenu local dans le secteur minier : La FDS sensibilise

La Fondation pour le développement au Sahel (FDS/Mali) en collaboration avec la Coalition Publiez ce que vous payez (PCQVP) a organisé une conférence de presse le jeudi 21 décembre 2023 à la Maison de la presse pour présenter l’approvisionnement local dans le secteur minier et son guide MRAL.

Le Mali et beaucoup de pays africains, notamment l’Afrique de l’Ouest sont riches en ressources naturelles, particulièrement dans le secteur minier, le Mali se positionne quatrième producteur d’or au niveau africain. Malheureusement, ces pays ne bénéficient pas suffisamment des retombées de ce secteur. Le peu que le pays gagne, vient des recettes fiscales, ce qui est très marginal comparé à l’ensemble des opportunités qu’offre ce secteur à travers le contenu local.

“Le contenu local, c’est des initiatives qui permettent de maximiser les retombées positives que ce secteur peut donner à la population malienne, à travers notamment l’emploi local, l’approvisionnement local, le capital local et le transfert de technologie”, précise Demba Seydi, coordonnateur régional Afrique francophone de l’organisation PCQVP.

Tiémoko Souleymane Sangaré, coordonnateur régional de la FDS/Mali rejoint la même idée en ajoutant que le contenu de l’approvisionnement local est un moyen pour booster le développement dans les zones minières, et c’est aussi donner l’opportunité à l’Etat, aux entreprises et particuliers d’intervenir sur la chaine de distribution locale.

Demba Seydi ajoute que l’approvisionnement local dans le secteur minier représente le plus grand élément de distribution des avantages pour les communautés et le gouvernement. Car au Mali, en 2021, les compagnies minières en termes d’achat de biens et services, ont dépensé plus de 600 milliards, dit-il. Malheureusement, ce montant est partagé entre les privés nationaux qui concurrencent d’autres entreprises étrangères qui ont beaucoup plus de capacités technologiques pour pouvoir tirer profit de cet approvisionnement local.

La décision d’extraire les minerais est sous-tendue principalement par les bénéfices économiques et sociaux que l’activité minière peut engendrer à l’endroit des pays riches en ressources. Pour favoriser la mobilisation des revenus, ces pays élaborent divers mécanismes dont le partage des recettes issues de l’exploitation et la fiscalité, ainsi que les paiements sociaux.

Pour ce faire, le pays d’accueil d’un projet minier enregistre une contribution du secteur extractif dans son économie sous divers agrégats dont le produit intérieur brut (PIB), les recettes de l’Etat, les exportations et l’emploi.

Selon les dires de Demba Seydi, il y a plusieurs défis liés la mise en œuvre du contenu local. Pour les relever, il a délimité certains mécanismes nécessaires pour respecter le contenu local, à savoir : renforcer du secteur privé national par l’Etat, aménager le cadre de l’accès au système de financement, créer les infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins du marché.

Le président de la coalition PCQVP-Mali Abdoul Wahab Diakité dira qu’il faut aussi une volonté politique affiché pour renforcer ces mécanismes.

L’occasion était aussi bonne pour présenter le guide MRAL de la FDS/Mali. La FDS/Mali a élaboré un guide en 2012, dans le but de donner aux organisations de la société civile et à d’autres acteurs non étatiques les moyens d’utiliser le mécanisme de Reporting de l’approvisionnement local (MRAL).

Le MRAL est un outil pour contrôler la manière dont les sociétés minières donnent aux entreprises locales les opportunités de fourniture de biens et services aux compagnies minières.

Zeïnabou Fofana

