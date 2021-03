Première réunion du Comité de Pilotage du Cadre Intégré Renforcé et de l’Aide pour le Commerce au titre de l’année 2021

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissement Harouna Niang a présidé l’ouverture des travaux de la 1ère réunion du Comité de Pilotage du Cadre Intégré Renforcé et de l’Aide pour le Commerce au titre de l’année 2021. C’était dans la salle de conférence du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle le 29 mars 2021 .

La présente consacrée à la présentation des rapports d’activités par projet au titre de l’année 2020 ; à l’examen et l’approbation des projets de plan de travail 2021 du Projet de Soutien à la Durabilité , du Projet de Renforcement des capacités productives et commerciales de la filière Gomme arabique et du Projet sur le développement de la filière Karité( PRODEFIKA), a enregistré la présence des secrétaires généraux des départements ministériels, celle de l’ambassadeur du Royaume du Danemark, et celles des présidents des Institutions et des Chambres Consulaires du Mali.

Dans son discours inaugural, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissement Harouna Niang, dira que cette session intervient au moment où notre pays amorce sa phase de reconstruction et de sortir de crises multiformes. Aussi il s’est saisi de l’occasion pour remercier les partenaires pour leurs appuis notamment le Royaume du Danemark qui a qualité de Facilitateur des donateurs du Cadre Intégré. Des remerciements élargis au Comité de pilotage pour son engagement aux initiatives de développement et de relance socio-économique de notre pays.

Soulignant le difficile contexte imposé par la pandémie de la COVID19 qui a impactée sur la mise en œuvre du programme, le ministre Niang a tenu à montrer sa satisfaction sur les avancées notées dans l’exécution des projets portés par le CIR.

A ce titre, il a souligné les activités majeures réalisées au titre de l’année 2020 parmi lesquelles on cite : l’accompagnement des structures techniques d’appui au commerce, la formation des agents de DGCC, l’accompagnement de l’Agence pour la promotion des exportations du Mali, la construction de magasins de stockage de gomme arabique ainsi que la formation et l’accompagnement des acteurs des filières concernées notamment celle du Karité.

Des performances à pérenniser pour l’atteinte des objectifs du programme CIR au Mali. C’est dans ce sens que Monsieur le ministre a invité les participants à l’examen minutieux des projets de plans de travail 2021 dont les projets de Soutien à la Durabilité et des Catégories 2 (gomme arabique et Karité). Les recommandations sorties de cette session devraient permettre de renforcer le CIR pour l’atteinte de ses objectifs.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

