Orange-Mali a lancé un centre d’appel pour son projet de plateau M-Agri STAMP+ (Sustainable Technology Adaptation for Mali’s Pastoralists) pour l’amélioration des conditions de vie des agropasteurs au Mali.

Financé par le Royaume des Pays-Bas, le projet Tamp+ est mis en œuvre grâce à un partenariat public- privé incluant le Ministère de l’Élevage et de la Pêche, Hoefsloot Spatial Solution (HSS), Orange Mali, l’ONG Tassaght et SNV qui assure le lead. Il vise à renforcer la résilience des ménages pastoraux et agropastoraux dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Ménaka, Mopti, ainsi que certaines zones du Sud du Mali.

Les principaux objectifs sont d’améliorer la performance et la durabilité des exploitations pastorales et agropastorales grâce à des technologies avancées et des services numériques innovants.

Le projet se concentre sur la gestion des exploitations, l’utilisation de données géo-satellitaires pour une meilleure gestion, la fourniture de conseils adaptés, l’augmentation des opportunités économiques, la valorisation des chaînes de valeur, la durabilité des services numériques et le support continu pour les exploitants.

Le Ministre de l’Elevage et de la pêche, Youba Ba, a rendu visite au site. A cette occasion, il a souhaité son extension à l’ensemble des pasteurs et agropasteurs du Mali. De son côté, le directeur général d’Orange Mali, Boubacar Sadikh Diop a rassuré de l’engagement d’Orange Mali pour relever le défi technologique dans ce monde numérique. Selon lui, les services M-Agri, incluant Sénékéla, Sandji et Garbal, fournissent des informations essentielles en agriculture, météo, prix des produits agricoles et conseils en élevage, accessibles en langues locales via USSD et téléconseillers.

Le représentant de SNV Mali, leader du consortium STAMP+, soulignera que « le projet fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires dans les régions du Sahel, les impacts de la pandémie de la Covid-19, et des obstacles techniques tels que la faible couverture des réseaux téléphoniques et des problèmes de plateforme, » a-t-il évoqué. Des efforts sont en cours pour résoudre ces problèmes techniques et améliorer l’accessibilité du service. Une récente réunion entre la Directrice de SNV et le Directeur Général d’Orange a permis de relancer la mise en place de la marketplace, essentielle pour l’inclusion financière des pasteurs.

A rappeler que depuis 2019, et selon les statistiques que nous avons pu disposer auprès de la SNV, le projet a atteint près de 100 000 pasteurs et agropasteurs, avec environ 33 000 utilisateurs du service Garbal. Les résultats clés incluent la réduction du taux de mortalité des bovins de 22,31 % à 8,04 %, l’augmentation du taux de naissance du bétail de 17,92 % à 37,35 %, et une hausse de la production de lait de plus de 30 %. En 2023, 97,5 % des utilisateurs étaient satisfaits du service Garbal.

La réussite du projet STAMP+ démontre l’impact positif des technologies numériques sur la résilience des communautés pastorales et agropastorales.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :