En attendant que le gros lot soit remporté par l’heureux gagnant, Moov Africa Malitel a récompensé les premiers gagnants de sa Tombola dénommée “Moov Money Villa”. Les six premiers gagnants ont remporté la somme de 100 000 F CFA (50 000 par personne), deux ordinateurs portables et deux motos. La remise de ces prix a été effectuée le vendredi 31 octobre 2024 au siège de l’opérateur de téléphonie. La tombola reste ouverte jusqu’au 9 février 2025.

Ils étaient six lauréats à recevoir leurs prix le vendredi passé. Deux lauréats de la somme de 50 000 F CFA chacun, deux ordinateurs portables et deux motos de type “Djakarta”. Le gros lot de cette tombola de fin d’année est une magnifique villa à remporter.

Selon les responsables de Moov Africa Malitel, par ces actions de générosité, l’entreprise souhaite offrir à ses abonnés une fin d’année mémorable. Ainsi, ils ont environ cinq mois pour tenter leurs chances notamment du 7 octobre 2024 au 9 février 2025.

Pour participer à la Tombola, il suffit au client d’effectuer l’une des opérations suivantes : le retrait Moov Money à partir de 5000 F CFA, le paiement marchand Sani et des jeux en ligne à partir de 5000 F CFA, la transaction Bank to Wallet ou Wallet to Bank à partir de 20 000 F CFA.

Les six lauréats qui ont reçu leurs prix le vendredi passé viennent de localités différentes comme Kayes et Bamako. Preuve que la tombola se joue à égalité de chance et de genre. “Je suis content. Je remercie Moov Africa Malitel et j’encourage les autres à participer à la tombola”, a laissé entendre Sanoussi Famanta, lauréat de l’une des deux motos.

Et de préciser avoir effectué l’opération Bank to Wallet. L’appétit venant en mangeant, il se dit prêt à tenter sa chance pour la villa.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :