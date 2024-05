Le siège de Moov au Quartier du fleuve de Bamako débordait de joie le vendredi 17 mai 2024, en présence de plusieurs responsables de la société de téléphonie mobile. 39 agents de Moov Money ont été récompensés en leur offrant des motos pour leur performance exemplaire dans la promotion des transferts d’argent.

Les récipiendaires, distingués selon qu’ils sont de la catégorie diamant, or ou argent, ont été récompensés en fonction de leurs performances mensuelles. Les détenteurs du titre diamant, ayant réalisé des transactions excédant dix millions de francs par mois, ont eu le privilège de repartir avec une moto et une enveloppe de cinquante mille francs. Ceux de la catégorie or, ayant effectué des opérations entre cinq et dix millions, ont reçu une moto et vingt-cinq mille francs. Ceux de la catégorie argent ont été récompensés pour leurs efforts dans la fourchette d’un à cinq millions de francs.

L’initiative ne se limite pas à la seule capitale, mais s’étend également aux régions, où des agents performants ont des récompenses. L’ambassadrice de Moov Africa Malitel, Alima Djoba Togola, a souligné l’importance de chaque revendeur dans la sensibilisation de la population à l’utilisation des services offerts par Moov Africa Malitel. Elle a exhorté chacun à devenir un ambassadeur dans sa localité, contribuant ainsi à l’expansion de Moov Money à travers le pays. Cette initiative, qui se poursuivra jusqu’au mois d’août, vise à stimuler davantage l’adoption des services Moov Money.

Présidée par Sissoko Alima Traoré du service marketing communication, qui avait à ses côtés Bakary Konimba et l’ambassadrice Alima Djoba Togola, La cérémonie de remise était empreinte de bonheur, celui des lauréats heureux de se retirer avec leurs nouveaux engins. Moov Money prouve ainsi son attachement à ses partenaires revendeurs et sa volonté de renforcer sa présence au Mali.

Drissa Togola

