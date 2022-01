Le Directeur général du BMD (Business Managing et development), Mamadou COULIBALY, a animé un point de presse, le 30 décembre 2021, à Bamako pour présenter le rapport N°2 de sa structure sur « la téléphonie » au Mali.

La pandémie de covid 19 a-t-elle eu un impact sur les attentes des consommateurs et les objectifs des opérateurs de téléphonie ? Ce rapport de 114 pages tente de répondre à cette question tout en faisant un aperçu sur le marché de la téléphonie, en évoquant aussi la situation sociopolitique, sécuritaire et économique du Mali.

Dans ce rapport, les tarifs de communication au Mali sont jugés chers par les consommateurs.

Pour diminuer le coût de la communication, le conférencier invite l’Autorité de Régulation à prendre attache avec les opérateurs de téléphonie afin de trouver une issue heureuse pour le bien des consommateurs maliens.

Dans son exposé, le conférencier, Mamadou COULIBALY, a fait savoir que BMD (Business Managing et development), qui est créé en 2015, est spécialisé dans l’audit stratégique, le conseil et dans l’assistance. « Nous avons un savoir faire qui a besoin d’être montré au public et qui a besoin d’être aperçu par le secteur économique », a-t-il dit.

S’agissant du rapport N°2 sur « la téléphonie » au Mali, il dira que le document a été élaboré entre juin-octobre 2021 et publié en novembre 2021. «La crise de la pandémie a montré toute la coexistence des relations économiques du monde. Si les compagnies de voyages sont au bord du gouffre avec des avions cloués au sol, les Etats ont été obligés de soutenir les énormes pertes pour éviter la faillite de certaines grandes compagnies qui sont comme des fleurons nationaux.

Les entreprises de technologies se frottent les mains, les chiffres sont en hausses et les objectifs sont de loin dépassés. Elles étaient les seules à pouvoir recruter au lieu de licencier ou de mettre le personnel en chômage technique », précise le rapport du BMD. Selon le conférencier, Mamadou COULIBALY, le Mali d’aujourd’hui compte une population de 20,93 millions habitants et devient à ce titre un pays prometteur pour les opérateurs téléphoniques, avec un marché de 25,597 millions d’utilisateurs de la téléphonie mobile et fixe. Il a mis l’accent sur les opérateurs de télécommunication au Mali qui sont : MALITEL (Moov Africa), Orange Mali et Telecel.

Selon les conclusions de l’enquête réalisée dans le cadre du présent rapport, les tarifs de communication sont jugés chers par trois utilisateurs sur cinq. Ce caractère peu abordable des tarifs, indique le conférencier, est beaucoup plus perceptible chez les abonnés de l’opérateur Orange (67%) comparativement au réseau Moov Africa (59%) et Télécel (46%). «Dans la synthèse de l’analyse des données, les résultats des enquêtes de terrains nous conduisent aux formulations suivantes : étendre la couverture géographique des réseaux et améliorer leur qualité ; baisser le coût de l’internet et des appels téléphoniques ; supprimer les tarifs sur le répondeur et les frais de récupération de la carte SIM ; étaler la durée de validité des abonnements ; créer plus de proximité avec les clients via les espaces commerciaux », a souligné Mamadou COULIBALY.

Pour diminuer le coût de la communication, il a invité l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP) à prendre attache avec les opérateurs de téléphonie afin de trouver une issue heureuse pour le bien des consommateurs maliens.

Par ailleurs, il dira que les zones non couvertes au Mali sont assez importantes que celles couvertes laissant certaines d’entre-elles à se contenter des défauts de réseaux. « Le secteur de la téléphonie a montré toute la solidité de l’ensemble de ses segments de marché malgré la récession mondiale et une situation socioéconomique difficile du Mali. Tous les segments ont bénéficié d’une croissance sur le nombre d’abonnés et les opérateurs ont dit s’adapter au contexte de la pandémie de COVID-19 et le télétravail.

La résilience de l’économie malienne n’est pas en partie liée aux fonctionnements de l’État, les secteurs économiques représentent presque 95% du PIB (Produit intérieur brut), selon le rapport de Doing Business en 2019. Cette configuration de l’économique du pays cadre avec les performances des opérateurs de la téléphonie dans l’expansion de leurs offres de services », a conclu Mamadou COULIBALY, DG de BMD.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :