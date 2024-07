En mai dernier, la douane guinéenne a introduit dans son système, le suivi électronique des marchandises entraînant un tarif assez élevé. Une mission de haut niveau se prépare à rallier la Guinée, à la suite d’une précédente effectuée par des opérateurs économiques maliens.

La nouvelle mesure est entrée en vigueur le 1er mai 2024. Il s’agit du suivi électronique des marchandises conteneurisées ou en vrac ainsi que des véhicules roulants ou dessus-bord avec des balises. Une mesure qui remplace la traditionnelle escorte douanière dont le coût est triplé.

Deux nouveaux tarifs sont adoptés. Ceux-ci varient de 84 957,168 F CFA pour les marchandises en vrac ou conteneurisées, à 35 392, 82 F CFA pour les véhicules roulants ou dessus-bord. Jusque-là, un tarif unique de 25 000 F CFA était appliqué au fret malien en provenance du Port de Conakry.

La facture reste salée pour les opérateurs économiques maliens. D’où leur rejet du nouveau tarif. Ils proposent le maintien de l’ancien tarif de 25 000 F CFA par escorte.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce aux aguets, a envisagé une mission conjointe formée des membres du gouvernement et des chambres consulaires. En ce sens que les deux pays sont liés par un accord de coopération économique et commercial signé en 2022 à Conakry. La délégation officielle va rencontrer la partie guinéenne, avec en tête des membres de leur gouvernement.

Pour rappel, une délégation des chambres consulaires du Mali a séjourné à Conakry du 21 au 24 mai 2024. Elle était conduite par Jean Dakono, vice-président du Conseil malien des chargeurs (CMC) et comprenait la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (Ccim), le Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR), en plus de la Fédération des transitaires et commissionnaires agréés en douane du Mali (Fegetram).

Au cours de son séjour, cette délégation a eu des pourparlers avec ses hôtes guinéens. Notamment, le ministre du Budget et du Commerce, celui des Transports ainsi que ses homologues de la Chambre de commerce, d’industrie, de l’artisanat de Guinée, du Conseil guinéen des chargeurs en plus des responsables du Port de Conakry et de la douane.

Pour mémoire, au cours des échanges lors de la dernière mission, la proposition de 25 000 F CFA (l’ancien tarif) par camion pour l’escorte physique, a été faite par le chef de délégation, Jean Dakouo et cela au cas où il n’y a pas de réduction sur le nouveau tarif.

Les deux parties s’étaient quittées sur un accord sur le point relatif au paiement du suivi électronique sur la cargaison en lieu et place des conteneurs. En plus du second point sur la mise en place d’un comité de suivi. Le point crucial à savoir la réduction du coût à 25 000 F au lieu de 84 957,168 F CFA de l’escorte électronique reste la pomme de discorde.

Néanmoins le pont reste maintenu pour des pourparlers. Guinéens et Maliens se sont fixés une autre rencontre. En attendant, chacun de son côté est invité à mettre en place un groupe de travail pour un résultat mutuellement avantageux pour les deux parties.

Abdrahamane Dicko

Commentaires via Facebook :