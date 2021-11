Élection du Conseil des Chargeurs de Kayes : Le président sortant rafle la mise et conserve son fauteuil

Le suspense n’aura pas duré si longtemps, avant-hier samedi, à Kayes, après la fermeture du bureau de vote ouvert pour pour départager les deux camps en lice pour la conquête du bureau consulaire des chargeurs de la Première Région du Mali. Il s’agit au total d’un collège électoral de 35 votants retenus par la commission administrative au bout d’un processus de purge défavorable à plus d’une quarantaine de potentiels électeurs. A l’issue de l’expression des suffrages, la mise à été finalement raflée haut la main par le président sortant. Candidat à propre succession après un premier mandat de 5 années bien remplies, Boubacar Niang est à nouveau investi de la confiance de ses collègues pour 19 voix tandis que la liste concurrente est créditée de 16 suffrages favorables. La conduite du bureau consulaire régional de Kayes lui revient ainsi à l’issue d’un combat relativement serré en échappant de trois voix seulement au camp adverse où figurent de grands manitous de l’importation comme Boubacar Doucouré.

Du coup, les cinq prochaines années vont se dérouler sous le signe de la continuité des jalons posés par l’équipe sortante du Conseil Malien des Chargeurs à Kayes, sous la houlette de son jeune président. Ce dernier rempilait avec une faveur des pronostics qui s’adossait sur un solide bilan fait de réalisations et d’accompagnement très précieux des chargeurs de la première région tout au long d’un premier quinquennat jalonné de renforcements de leurs capacités et de leur outillage à travers divers fora rencontres formations en rapport avec le Tarif extérieur commun, le Code des douanes, l’Accord de facilitation des échanges, la mise en œuvre des directives communautaires relatives aux normes de pesage, etc. La liste n’est pas exhaustive et pourrait s’étendre aux fructueux partenariat noués avec de nombreux acteurs du domaine des transports, dans le cadre d’une meilleure exploitation du secteur par des animateurs de la première région.

Quant au mandat qui va débuter, le président réélu en avait annoncé les couleurs dans une interview accordée au journal «Mali Tribune» où l’accent est mis entre autres sur le grand optimisme que lui inspire le secteur ainsi que sur les ambitions qu’il nourrit pour son épanouissement. Celles-ci sont notamment déclinés en trois axes principaux parmi lesquels la relecture des textes et la correction des insuffisances dans le fonctionnement des démembrements régionaux du CMC, la sécurisation et la fluidité des différents corridors de la région, puis la promotion de l’exportation des produits locaux pour lesquels la Région de Kayes jouit d’un avantage comparatif.

