Motos taxis Telimani : Les dégâts s’amoncèlent

Depuis un bout de temps, les témoignages sur les dangers que provoquent les motos taxis « télimani » font légion. Il est temps d’agir.

Actuellement, les motos taxis causent d’énormes dangers dans la circulation routière. En plus des taxis, des Sotrama et des katakatani, les télimani viennent en rajouter. Vitesse, non-respect du code de la route, vol…, la liste n’est pas exhaustive.

Les victimes d’accidents de la route du fait des télimani comment à grossir. Il y a celles qui étaient sur les motos et celles qui ont croisé sa route. « Normalement, on devrait leur faire passer le concours du code de la route, les doter de permis et d’accréditation avant de leur permettre de conduire », explique un client. Mais, il déplore le fait que « la majorité des conducteurs de ces engins n’a pas de permis et ne connaît pas les règles de la circulation», conclut-il.

Aminata Drame

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :