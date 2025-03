Dans un monde de plus en plus interconnecté, la question des passeports et de leur acceptation internationale soulève des enjeux cruciaux de souveraineté et de sécurité.

La récente mise en circulation du passeport de l’Alliance des États du Sahel (le 29 janvier dernier) est source de quelques difficultés liées à sa reconnaissance par certains pays européens .

Cette situation ne doit en aucun cas être source de tensions, bien au contraire. Elle doit être traitée avec patience, car il s’agit de valider des documents identitaires.

Une souveraineté reconnue, mais…

Alors que le nouveau passeport AES a été conçu pour faciliter les déplacements des populations de l’Alliance, tout en renforçant les mesures de sécurité, certains Etats ont fait preuve de réticence à l’accepter. La raison: la nécessité de mener des vérifications approfondies avant de reconnaitre les nouveaux documents émis par d’autres nations. Cette situation soulève des questions sur la souveraineté nationale. Autant nous avons le droit de quitter la Cedeao et de créer notre propre passeport, autant les autres ont le droit de procéder à la vérification de notre passeport pour protéger leurs frontières.

Un besoin de confiance mutuelle

Les scepticismes exprimés par certains pays reflètent les préoccupations croissantes liées à la sécurité. La falsification des documents de voyage, les menaces terroristes et d’autres facteurs ont incité les Etats à renforcer les contrôles aux frontières. Cependant, cette méfiance peut également être perçue comme un obstacle au rapprochement entre les nations ou un mépris envers les pays de l’Alliance des Etats du Sahel, en l’occurrence le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Des experts en diplomatie et en affaires internationales soulignent qu’un processus de validation transparent et collaboratif pourrait aider à surmonter ces obstacles. “Il est impératif que les nations respectent les démarches de chacun, tout en garantissant la sécurité́ de leurs propres frontières,” souligne N’golo Diarra, spécialiste des relations internationales. “Un échange d’informations et une coopération sur la sécurité́ des documents pourraient également jouer un rôle clé dans le renforcement de la confiance.”

Vers une solution durable ?

Pour sortir de cette impasse, des pistes de solutions émergent. Une régulation commune sur les standards de vérification des passeports ou des missions d’expertise conjointes pourraient être mises en place afin d’évaluer la conformité́ des nouveaux passeports AES. Ces initiatives pourraient favoriser une acceptation plus rapide et plus large des nouveaux documents, tout en respectant la souveraineté de nos Etats.

Issa Kaba Sidibé

Source : La Différence

Commentaires via Facebook :