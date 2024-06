Le deuxième vol inaugural de KANGALA AIR EXPRESS a eu pour destination, la région de Gao, après celui effectué à Kayes. C’était le samedi 08 juin 2024. Le projet de la compagnie aérienne burkinabé, visant le désenclavement des régions du sahel, est désormais en train de prendre réellement forme.

Le ciel malien a donc une fois de plus, été traversé par la compagnie KANGALA AIR EXPRESS. L’occasion a été festive. Les populations et les autorités administratives et politiques étaient toutes venues assister à l’atterrissage du vol inaugural dans leur région. L’accueil a été solennel. Tous ceux qui étaient présents avaient été animés par la joie de voir l’avion de la compagnie KANGALA AIR EXPRESS s’immobiliser sur leur sol, après 2 heures 15 minutes de trajet en provenance de Bamako.

Les autorités administratives et politiques n’ont pas manqué à cet effet, d’exprimer leur satisfaction. Surtout quand l’objectif est de faciliter le déplacement de population. En effet, la région de Gao est l’une des régions victimes de la crise sécuritaire. De la rébellion de 2012, à l’implosion du terrorisme, la région de Gao a beaucoup saigné. L’insécurité y a connu des proportions telles, qu’il est périlleux de voyager par la voie terrestre ou fluviale. Les braquages des camions et voitures de transport et les pinasses est très courant. Des explosions des mines anti-personnel les a souvent causé de graves accidents où des milliers de vies humaines ont été perdues. Et la psychose pèse encore sur la population. Comment donc quitter Gao pour Bamako sans risques, était l’équation difficile à résoudre.

Heureusement, cette épineuse équation est désormais résolue par la compagnie aérienne KANGALA AIR EXPRESS. Celle-ci entend apporter une réponse concrète. Désormais, les populations peuvent voyager en toute sécurité à destination ou en provenance de Bamako sans aucun problème sécuritaire. Quel bonheur ! Les autorités administratives et politiques qui sont régulièrement préoccupées de la question d’insécurité, ont salué la noble initiative des dirigeants et responsables de la compagnie aérienne KANGALA AIR EXPRESS.

Le message d’encouragement venu du gouvernorat de Gao, a été exprimé par Monsieur Abdoulaye CISSÉ. Il a promis la disponibilité des plus hautes autorités de la région, pour faciliter la vraie implantation de la compagnie. Le commissaire de police Malick KOUMARÉ a donné l’assurance que ses hommes travailleront avec professionnalisme pour tout ce qui est du contrôle et vérification des passagers et de leurs bagages.

Monsieur Aboubacar TRAORE DG de l’aéroport de Gao, a été le. Véritable tuteur. Il s’est bien occupé des passagers du vol inaugural venus de Bamako. Il a dirigé les visites sur site. Les infrastructures ont été visitées sous le regard bien attentif des responsables de KANGALA AIR EXPRESS. Le Directeur Régional Adjoint des Douanes à Gao, en la personne d’Ibrahima TOURÉ s’est dit heureux, car cette compagnie va permettre aux commerçants et opérateurs économiques de facilement exercer leur profession et dans de bonnes conditions.

Monsieur Mamadou DIALLO, Administrateur Exécutif, satisfait de l’accueil, a saisi l’occasion pour exposer sur le bien-fondé de son projet du désenclavement des pays du sahel. Et Gao fait partie de ses priorités. Quant monsieur Souleymane SIDIBE, partenaire de la compagnie, s’occupant de tout ce qui relève de la billetterie, il a demandé à la population de la cité des Askia d’adhérer pleinement au projet aérien, en voyageant par la compagnie KANGALA AIR EXPRESS.

MONOKO TOALY, Envoyé spécial à Gao

