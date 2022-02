Outre les motos taxis, aucun usager de moto ne sera plus autorisé à conduire sans un permis, à partir du début d’avril. Les sensibilisations ont débuté ce lundi 14 février 2022 sur les différents axes routiers de Bamako. Désormais à 5000 Franc CFA, c’est durant 9 mois que les tarifs d’acquisition de permis seront réduits par le ministère du transport et des infrastructures, à compter du 15 novembre 2021.

A travers les sensibilisations, l’objectif de cette réduction est de donner l’occasion à chaque motocycliste de se procurer rapidement du permis de conduire avant la mise en place des sanctions prévues contre une violation de cette loi en vigueur.

“Au lieu de 15 000, le prix de délivrance est désormais de 5000 francs. La première sensibilisation a eu lieu au mois de juin 2021. Au début, on ciblait uniquement les motos taxis pour pouvoir réglementer la conduite de ce nouveau transport commun. Mais lors du conseil des ministres récemment, la loi fut valable pour chaque engin à deux roues. La durée du tarif promotionnel sera épuisée au mois d’août prochain”, a informé Yaya Sanogo, agent de l’ONT.

Les demandes de permis de conduire s’effectuent au niveau des directions régionales et subdivisions des transports terrestres et fluviaux.

Certains usagers estiment les bienfaits de cette nouvelle réglementation qui selon eux, est un moyen de renforcement de la sécurité des usagers de la route. Mettre en vigueur cette loi peut réduire les cas d’accidents selon certains motocyclistes.

C’est l’avis de ce motocycliste Jean Louis qui déplore la mauvaise conduite de certains chauffeurs de motos taxis. ‘’ J’ai failli me faire renverser par un conducteur de moto taxis qui ignorait complètement le code de la route. Cette décision des autorités routières peut permettre à tout usager de moto de s’approprier du contenu du code de la route et de les pousser à l’appliquer. Il serait mieux aussi de définir l’âge pour passer le permis en vue de garantir la sécurité des plus jeunes usagers de motos et protéger tous les usagers de la route’’, a-t-il fait savoir.

La sensibilisation autour de cette question s’est déroulée sur certains axes routiers sillonnés tels que la place Can de Lafiabougou, l’Avenue Modibo Keita, Kodonsso dans la Commune I, 26 Mars vers Missabougou, et quelques intersections dans la Commune VI.

Fatoumata Kané

