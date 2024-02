La compagnie aérienne Sky Mali a présenté, mardi dernier, son bilan après trois ans, et présenté ses perspectives.

Créé en 2019, Sky Mali a lancé son premier vol en septembre 2020, en reprenant le flambeau d’Air Mali. Depuis sa création Sky Mali a transporté 150 681 passagers dont 138 020 sur le réseau domestique. La compagnie compte 83 employés dont 90% sont des maliens et un tiers de femmes.

Wilfried Balé son directeur commercial et marketing a dit que l’une des dates clés est le 29 septembre, vol inaugural Bamako Kayes Bamako. « Depuis son premier vol effectué vers Kayes le 29 septembre 2020, Sky Mali avait transporté 141 027 passagers dont 135 380 sur le réseau domestique. 43% vers Gao, 37% vers Kayes et 16% vers Tombouctou. Par son activité, nous sommes un contributeur important sur la plateforme aéroportuaire par le paiement de plusieurs redevances. », indique-t-il.

Les check et les maintenances sont réalisées à Bamako depuis sa création. La compagnie aérienne a également présenté la nouvelle équipe conduite désormais par Aïcha Doucouré Haïdara, directrice depuis le 19 décembre 2023. Elle a fait le récapitulatif des trois ans de Sky Mali et la projection stratégique 2024-2027. « De 2020 à 2023, nous avons transporté plus de 150 000 passagers. Nous avons ouvert des lignes intérieures Gao Tombouctou Kayes mais aussi des lignes régionales Dakar, Conakry, Cotonou et Libreville qui ont dû être précipitamment fermés par le blocus. Pour le plan stratégique 2024-2027, nous avons l’ambition de toujours désenclaver le Mali par l’ouverture de nouvelles lignes : Mopti, Yelimanè, Nioro du Sahel, Kéniéba, Kidal, Ménaka. Mais l’ouverture de ligne régionale via un partenariat des compagnies aériennes du Sahel notamment Bamako Ouaga Niamey. Nous comptons moderniser notre outil de travail, améliorer l’expérience client et d’autres facteurs. »

Sky-Mali a fait face à des pénuries de carburant dans certaines zones, qui l’ont contrainte à réduire le nombre de passagers pour plus de sécurité des vols.

Oumou Fofana

