Transports et Infrastructures : Des projets structurants et innovants en 2024

La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, était l’invitée de l’émission «Mali kura taasira 2», diffusée hier soir sur l’ORTM. Dans cet entretien, elle a évoqué les choses faites, celles en cours, avant de se prononcer sur les perspectives et les difficultés de son département.

Selon le ministre des Transports et des Infrastructures, les réalisations majeures de son département présagent sur la relance du trafic ferroviaire entre Bamako Kayes, le 23 juillet dernier. La reprise du train attendue par nos compatriotes, notamment de la Cité des rails permettra à coup sûr de booster l’économie régionale.

Mme Dembélé Madina Sissoko a également précisé que son département avait déjà un plan d’urgence qui a permis la réhabilitation des différentes gares entre Bamako et Kayes, ainsi que la réhabilitation des ponts de Mahina, Galougou et celui de Toukoto. «Nous avons eu à réparer les deux locomotives, les fourgons voyageurs et les générateurs», at-elle déclaré, avant de déplorer une voie ferrée vieillissante et un train qui date des temps coloniaux.

«Le train de voyageurs a fait le 24 novembre dernier un déraillement à 9 km de Mahina à cause d’un rail cassé. Parce qu’on a traité les points critiques, mais toute la voie n’a pas été rénovée. Notre principale porte de transit est le Sénégal. Nous n’avons réhabilité qu’entre Bamako à Kayes. Pour aller jusqu’au Sénégal, il va falloir que la partie sénégalaise réhabilite son tronçon pour faire une interconnexion», a expliqué le ministre en charge des Transports.

Et d’annoncer qu’il y a eu des négociations en Russie pour la réalisation d’une voie lucide et l’acquisition de locomotives pour une nouvelle voie standard. La cheffe du département des Transports et des Infrastructures affirmera aussi que le trafic ferroviaire n’a pas repris parce qu’une locomotive a été endommagée, mais aussi parce que la réparation de la voie est en cours.

Mme Dembélé Madina Sissoko fera aussi savoir qu’il ya eu la création d’une plateforme numérique qui va permettre de faciliter les traitements, la transmission de toutes les données reçues dans le cadre de la production des documents de transports.

Par rapport à l’année 2024, il y a des projets structurants et innovants dans le secteur des transports. Il s’agit du permis biométrique, la digitalisation des cartes délivrées aux compagnies de transports pour éviter les fraudes. Pour la navigation fluviale qui est saisonnière sur le fleuve Niger de Koulikoro à Gao, Mme Dembélé Madina Sissoko a indiqué que l’événement tragique du 7 septembre dernier a interrompu le trafic. Ce jour-là, le bateau Tombouctou a été attaqué par des ennemis de la paix faisant des victimes.

Selon le ministre, concernant le transport urbain, il a été contracté avec le ministère russe en charge des Transports, la réalisation de deux lignes de tramway de Sanankoroba à Kati pour une première ligne, et de Ouezzindougou jusqu’à Moribabougou pour la deuxième ligne. Au niveau du transport aérien, la ministre Madina Sissoko explique que le grand projet concerne la création d’une compagnie nationale. «Nous avons beaucoup d’aéroports.

Nous devons mettre l’accent sur les vols domestiques et ensuite sous-régionaux. Nous avons ciblé des Avions de transport régional (ATR) qui semblent être économiques pour les vols domestiques et sous-régionaux», a fait remarquer la ministre, avant de demander à la population de libérer la zone aéroportuaire en vue de la réalisation d’un projet d’extension.

Dans le domaine des infrastructures routières, le ministre a expliqué que son département a également pour mission d’assurer le désenclavement. Raison pour laquelle, a été réalisé le tronçon Tour d’Afrique -Yirimadio avec le viaduc, et son interconnexion au troisième pont de Bamako, la voirie urbaine de Sikasso et celui de la route Katilé-Kadiolo-Zégoua. Y comprennent le bitumage de certaines voies menant à des quartiers rajoutés à Bamako, ainsi que le vaste programme de réhabilitation du réseau routier existant dont les travaux sont en cours d’exécution.

S’y ajoutent l’élargissement des ouvrages d’assainissement le long des routes et le redimensionnement des caniveaux. «Comparée aux années précédentes, le réseau routier a connu une qui continue jusqu’à avoir des routes praticables toute l’année», a-t-elle affirmé.

Entre autres perspectives, elle a cité la route Sévaré-Mopti, le contournement de l’aéroport de Mopti, la réalisation de cinq kilomètres de voiries urbaines à l’intérieur de Sévaré.

« En 2023, nous avons lancé le projet de la réalisation de la route Banankoro-Dioro pour une longueur de 45 km, la rénovation des tronçons Kayes-Diéma et Kati-Diédieni qui est en cours. Au niveau de la Région de Ségou, les travaux sont en cours pour pouvoir rentrer à Mopti via Ségou», a expliqué la ministre Madina Sissoko. Il est également prévu l’extension des routes interurbaines et le désenclavement des villages producteurs.

La ministre soulignera également que le facteur humain constitue 82% des problèmes dans la mise en œuvre des grands projets. «Il est demandé aux usagers de respecter le Code de la route et aux occupants de l’emprise des voies de les libérer pour que les projets puissent être réalisés dans les brefs délais», a demandé le ministre des Transports et des Infrastructures.

Pour elle, les énormes difficultés dans la mise en œuvre des œuvres, notamment la mobilisation des ressources en vue de réaliser les projets coûteux, la libération de l’emprise des voies, le déplacement des concessionnaires (Malitel, Orange, Somagep, Somapep.. .) qui dispose des réseaux au niveau de l’emprise des voies. Pour Madina Sissoko, il faut de grandes voies et pour cela il y aura des démolitions.

Fatoumata Mory SIDIBE

