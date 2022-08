L’heure est à l’urgence. Et le Mali ne peut plus se permettre de se perdre en conjoncture. Terrassé par la maladie, le chef de l’exécutif est hospitalisé et n’est pour le moment pas à mesure de remplir ses fonctions. C’est d’ailleurs la raison qui a amené le président de la Transition à nommer un premier Ministre par intérim en la personne dd colonel de gendarmerie Abdoulaye Maïga, l’actuel ministre de l’Administration territoriale et Porte-parole du gouvernement. Une nomination qui semble faire unanimité car très peu de gens que ça soit dans le milieu politique qu’associatif ont réagi positivement à ce choix présidentiel. Le travail doit continuer car, il reste très peu de temps avant la fin de la Transition et les défis sont nombreux. Choguel Kokalla Maiga a servi honorablement le Mali et les Maliens lui souhaitent prompt rétablissement. Mais, il est temps pour lui de quitter la scène ou du moins ses fonctions de premier Ministre et de laisser la possibilité à d’autres compétences de s’affirmer à ce niveau. Les hommes passent mais l’Etat reste. Il est impensable de croire qu’il peut revenir et occuper son poste de premier Ministre. Très diminuer, il lui faut désormais du temps pour se remettre de sa maladie. Le Mali rentre dans une période charnière et a besoin d’un chef d’exécutif qui jouit de la plénitude de ses moyens physiques et intellectuels. Le sortir de son lit d’hôpital et le remettre à sa place de premier Ministre, serait jouer avec sa santé et courir le risque que le travail gouvernemental ne marche au rythme voulu. Un capitaine malade est un bateau qui navigue au ralenti. Il est donc temps pour Choguel de se reposer. Il peut toujours servir le Mali, de loin, par ses conseils. Mais, il ne peut plus être le chef d’orchestre qu’il a été. Sa santé ne le permet plus.Nous prions pour qu’il retrouve sa santé. Prompt rétablissement jeune frère.

Tièmoko Traoré

Commentaires via Facebook :