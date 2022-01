Cela se produit rarement mais lorsque cela arrive, c’est un grand évènement qui mobilise toute la communauté chrétienne catholique. Chacun veut être témoin d’un tel évènement qui se produit très peu.

Abbé Hassa Florent Koné, 53 ans, a été installé dans ses fonctions d’Evêque de San devant de nombreux fidèles croyants venus partout du pays et en dehors du pays. Une ordination épiscopale qui consacre le 3ème Evêque de San. Abbé Hassa Florent Koné a été nommé Evêque à la suite du décès de Monseigneur Jean Gabriel Diarra en 2019.

Quel sens particulier au-delà de celui religieux, donner à cette ordination épiscopale intervenue dans un contexte de crise marqué non seulement par la menace terroriste mais aussi par la déchirure du tissu social malien ? Le Mali a soif de paix et le message délivré par le nouvel Evêque, est un engament sur de nouvelles voies qui conduiront à la refondation de la nation malienne ; de l’homme malien. Sa devise est : « Vous êtes tous frères et sœurs ». Et son rêve est de voir se réaliser le Mali Kura sur la base des valeurs qui fondent toute société croyant en Dieu.

Le Mali doit donc puiser dans ces valeurs pour se reconstruire ; se rapprocher ; se pardonner et bâtir ensemble une nation solide. C’est parce que nous sommes tous frères et sœurs que nous devons nous donner la main pour avancer. Puisse Dieu donner à chaque Malien l’esprit d’ouverture nécessaire pour la refondation !

Tièmoko Traoré

