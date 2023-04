Éditorial : Le printemps des retournements des vestes

L’éditorial de notre édition dernière (n° 520 du jeudi, 06 avril 2023) nous a valu d’abondantes réactions. Celles-ci nous ont renforcé dans notre conviction que le printemps des retournements des vestes qui se dessinait dès l’annonce de la remise du rapport de l’audit minier au Président de la Transition ne doit pas être de tout repos pour les hirondelles qui ont été des sangsues pour notre pays. Un de mes jeunes frères, haut fonctionnaire qui a vu passer tellement de dossiers délictueux, m’assure : “Mon cher ami, de tous tes éditos de 2022 et 2023, celui-ci sort carrément du lot… l’Adema-Pasj n’a jamais été autre chose qu’un conglomérat d’intérêts convergents, un parti prédateur sans aucune assise idéologique, une formation qui a trahi le Mali en bradant ses ressources vitales. L’Adema, c’est ce parti criminel qui a fait reculer le Mali de 100 ans en déstructurant complètement, l’armée, l’école et le système sanitaire; en dépersonnalisant le peuple malien par la culture de la médiocrité, de l’apatridie, du vol en bandes organisées, de la paresse et du relâchement moral. Nous en payons plus que jamais aujourd’hui le prix. Et ces mêmes sangsues se positionnent aujourd’hui sur l’échiquier pour être les figures de proue, l’aile politique d’une éventuelle candidature des bons colonels venus comme des sauveurs, à la prochaine présidentielle. Le piège est béant. Mais, le Seigneur soit loués, ces jeunes officiers patriotes disposent d’une intelligence insoupçonnée. Ils ont du ressort. C’est le seul espoir auquel je m’accroche personnellement. Plaise à Dieu qu’ils ne ratent pas leur rendez-vous avec l’histoire. L’Adema n’a de place que dans la poubelle de l’histoire du Mali. Il est grand temps que les Maliens intègrent cela”.

Tant mieux si des Maliens suffisamment éclairés ont en plus l’avantage de ne pas être amnésiques. Qui ne se souvient des démocrates de 1991 criant sur tous les toits qu’ils ont été rejoints par la frange saine de l’Armée ? À les mettre dans la balance d’aujourd’hui, ces propos voudront dire tout simplement que les officiers qui les ont sortis du pouvoir le 18 août 2020 viennent de la racaille de notre respectable institution militaire et que ceux des généraux et autres galonnés qui les ont suivis durant 30 ans dans l’oeuvre de démolition de notre pays sont de la meilleure des races militaires. Grave injure ! Dans tous les cas, c’est une obligation pour Monsieur le Président de la Transition de donner à tous les dossiers d’audit (minier, des institutions…) les suites qu’il faut. Il n’est pas question de passer par pertes et profits tant de crimes financiers et économiques qui nous valent bien des malheurs présents. La malfaisance ne saurait être une vertu à léguer aux générations futures.

Nos condoléances les plus attristées aux autorités de la République à l’occasion du décès du père de Monsieur le Président de la Transition.

Amadou N’Fa Diallo

