Spécial 22 septembre, Edito : Le Mali de demain

La célébration du 22 septembre intervient cette année dans un contexte sécuritaire tumultueux. à cause des actions de traîtrise des ennemis de la paix.

Ces groupes terroristes tentent d’empêcher les Forces de défense et de sécurité de prendre pied dans les zones qu’ils ont transformés en sanctuaire où sont menés, à l’abri des regards, divers trafics et les préparatifs des actions terroristes.

Les récents actes criminels ayant occasionné de nombreuses victimes sont le fait de ceux qui ont décidé de se soustraire de l’Accord pour la paix et la réconciliation. ont utilisé le prétexte de la rétrocession des camps de la Minusma à l’Armée nationale pour poursuivre au grand jour les actions terroristes qu’ils n’avaient jamais abandonnés, malgré le processus de paix. étant entendu que terroristes et indépendantistes ne sont que les deux faces de la même pièce.

Les événements dramatiques de l’heure sont les épisodes d’un processus devant aboutir à la refondation souhaitée par les Maliens et mise en œuvre par les autorités de la Transition. Cette refondation destinée à façonner le Mali de demain, touchera tous les secteurs où ont été identifiées des entrées au développement du pays.

Dans ce numéro spécial consacré à la célébration du 22 septembre, L’Essor revient sur les actions entreprises afin de dessiner les contours d’un Mali nouveau. Sur le plan politique, la nouvelle Constitution a été promulguée ; les textes permettant sa pleine application sont en cours d’élaboration. Un nouveau cadre législatif régit désormais les consultations électorales.

La réorganisation administrative donnera une nouvelle impulsion au processus de décentralisation. La diplomatie malienne se distingue aujourd’hui par l’affirmation pleine et entière de la souveraineté nationale dans les relations bilatérales et multilatérales. Avec comme ligne directrice la défense de nos intérêts stratégiques.

Dans le domaine économique, le chantier de la refondation de la politique industrielle est lancé. L’objectif est de placer notre économie sur les rails de l’émergence. L’élaboration d’un Code minier a pour mais d’augmenter l’apport de ce secteur à l’économie nationale.

Le Mali de demain disposera d’un outil de défense et de sécurité robuste pour relever les défis du moment et faire face aux menaces ultérieures. L’acquisition de matériels modernes de guerre et la construction des camps militaires aux quatre pièces du territoire participent de cette volonté de construire une armée suffisamment dissuasive pour les ennemis de tous poils.

L’éducation est aussi un socle sur lequel sera bâti le Mali de demain. Elle est indispensable à l’émergence d’un citoyen compétent pour jouer son rôle dans la construction nationale. Les états généraux de l’éducation, la construction d’universités régionales, le pari sur la technologie numérique constituent les axes principaux des actions visant à promouvoir la transmission de la connaissance.

Le secteur de la communication est en plein chantier avec des projets de loi en cours d’adoption pour une meilleure régulation des médias. Ces réformes favoriseront l’émergence d’une presse de qualité. Les TIC sont en train peu à peu de gagner du terrain avec le e-commerce, l’enseignement à distance, les web-TV et les web-Radio, la gestion des dossiers administratifs et financiers avec des outils informatiques.

Le contexte sécuritaire tendu ne doit pas être un frein à l’épanouissement du sport et de la culture dans notre pays. C’est le pari des autorités de la Transition. La tenue de la Biennale 2023 à Mopti et la programmation de la prochaine édition à Tombouctou sont des marqueurs de la détermination à poursuivre les activités culturelles.

N’en déplaise aux obscurantistes promoteurs d’un islam rigoriste. Dans la même veine, le Mali continue de briller dans les compétitions sportives internationales. Preuve palpable de la vigueur de l’activité sportive dans le pays. Les autorités entendent davantage le développement avec le projet de rénovation des enceintes sportives et la construction d’un nouveau stade à Tombouctou. Avoir l’ambition d’une nation qui compte, c’est se donner les moyens de performer dans tous les domaines.

Brehima TOURE

