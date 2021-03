21ème session ordinaire du Conseil d’Administration du Cenou : Malgré les difficultés, plusieurs activités réalisées en 2020

Le secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mme Diarra Haby Sano, représentant son ministre tutelle (président du conseil d’administration), a présidé, le 10 mars 2021, dans la salle de conférence du Centre National des Œuvres Universitaires (Cenou), les travaux de la 21ème session du Conseil d’Administration du Cenou. Au cours de la présente session, les administrateurs ont eu à examiner le procès verbal de la 20ème session ordinaire du conseil d’administration du Cenou; l’état d’exécution des recommandations issues de cette session; les rapports d’activités et financiers 2020, le programme d’activités et le projet de budget 2021; le plan stratégique (2021-2025). Ils ont eu également à faire la présentation de la situation de la dette intérieure du Cenou; la note technique sur la contribution des étudiants aux œuvres universitaires; la note technique sur les conclusions de l’étude sur l’implication du secteur privé dans le transport des étudiants. Lors de ce conseil d’administration qui se tient dans un contexte difficile de la vie du pays, notamment pour le sous secteur de l’enseignement supérieur qui est sérieusement affecté par les conséquences de la crise sanitaire et sociopolitique que traverse le pays, déclare la présidente du conseil, nous devons briller par notre imagination et notre sens élevé du devoir pour redonner espoir à l’enseignement supérieur dans notre pays. En d’autres termes, dit-elle, il s’agit de tout mettre en œuvre pour améliorer, non seulement les conditions de vie et d’étude des étudiants, mais aussi d’améliorer la qualité de l’enseignement.

La présidente du conseil, Mme Diarra, a étalé à l’occasion, les activités réalisées au cours de l’année 2020. Parmi celles-ci, la création et l’opérationnalisation de deux Centres régionaux à Bamako et à Koulikoro; l’élaboration du projet de plan stratégique quinquennal 2021-2025; la révision du manuel de procédures (ce projet a été transmis au contrôle général des services publics après avis du conseil d’administration); la gestion et le suivi des affaires contentieuses en rapport avec le contentieux de l’Etat; la mise en service du nouveau système de dépôt des demandes de bourse en ligne et l’assistance à distance des étudiants. En plus, nous avons l’organisation, en rapport avec les forces de sécurité, d’une fouille de grande envergure sur la colline de Badalabougou ; l’augmentation de la capacité d’accueil des résidences à travers l’ouverture d’un second bloc dortoir à la cité de Kabala; la réhabilitation des installations d’éclairage public dans certains campus; la réhabilitation ou rénovation de certaines résidences et le curage des caniveaux; l’opérationnalisation des réseaux wifi haut débit par Fibre optique des résidences universitaires de la FST, du Point G, de l’IUG et le renforcement du système Wifi de la résidence de l’IPR-IFRA de Katibougou; la prise en charge médicale gratuite des étudiants (y compris les médicaments). L’on ajoute aux réalisations citées dessus, l’acquisition de matériels de prévention contre la maladie à Coronavirus pour les résidences, les centres et la direction du CENOU; l’acquisition de matériels roulants ; la mise en œuvre de la nouvelle convention de bancarisation des allocations financières avec Sama By UBA; la poursuite de l’opérationnalisation du nouveau site Web afin de rendre disponibles les informations utiles et à temps pour les étudiants et autres partenaires du Cenou.

Malgré les difficultés rencontrées, ajoute Mme Diarra Haby Sano, qu’il me soit permis de saluer la direction générale du Cenou pour les multiples efforts fournis dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées et sans oublier la FENAPEEM (Fédération Nationale des Parents d’Elèves et Etudiants du Mali) et tous les autres partenaires et collaborateurs du Cenou. Je suis sûre, dit-elle, que les résultats de ces travaux permettront au Cenou de tirer des leçons de l’exercice précédent et que des débats, vont jaillir des propositions intéressantes afin de mieux asseoir les ambitions pour l’année 2021.

A rappeler que le Cenou a pour but de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants, à travers la gestion des bourses, des trousseaux, du logement, du transport, de la restauration, des activités sportives et culturelles et la prise en charge sanitaire en offrant les premiers soins.

Hadama B. Fofana

