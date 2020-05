L’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) a servi de cadre au lancement duprojet « Appui à la formation initiale et continue de l’administration malienne » (AFICAM). C’était le 7 mai 2020 sous la coprésidence du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MENESRS) et l’Ambassade de France au Mali.

D’un montant total de 350 millions de FCFA, ce projet est là pour une durée de deux ans. Son objectif est d’enrichir l’offre de formation initiale de la Faculté des Sciences administratives et politiques (FSAP, avec une nouvelle Licence pro et deux parcours de Master). Outre cela, il vise à renforcer la « formation continue des agents et à préparer les candidats aux concours de la fonction publique grâce à la création d’un Centre de formation et de perfectionnement (CFP) ». Ce n’est pas tout, « il permettra la requalification de 400 cadres de l’administration centrale grâce à l’implication de l’École Nationale d’Administration ».

Selon le communiqué de presse du 11 mai 2020 de l’Ambassade de France au Mali, à travers ce projet, « la France accompagne la volonté du Mali de se doter d’une meilleure gouvernance démocratique par le renforcement de son administration autour de la performance ».

Fousseni Togola

