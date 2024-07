La grande salle de réunion de la Direction générale de l’enseignement supérieur abrite du 22 au 26 juillet 2024 l’atelier de dissémination des résultats de l’analyse situationnelle sur l’équité, la diversité, et l’inclusion (EDI) dans 4 régions au Mali et l’élaboration d’une feuille de route nationale et un plan d’action EDI pour chaque école partenaire du Projet C2C. Le Chef de Cabinet du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ahmadou Fané a présidé l’ouverture des travaux en compagnie de la Directrice Projet C2C (AESP), Dr Jeanne Téssogué et le Président de l’Association des écoles de santé privée le Dr Sidi Yaya Ba.

Ils sont une trentaine de participants multi- acteurs partenaires du projet C2C à participer à cet atelier de restitution des résultats de l’analyse situationnelle sur l’équité, la diversité, et l’inclusion (EDI) dans 4régions au Mali couplée à l’élaboration d’une feuille de route nationale et d’un plan d’action EDI réalisée dans le cadre du projet C2C « Classroom to care-C2C » financé par la firme pharmaceutique Takeda Company Limited et mis en œuvre par IntraHealth International.

Après ses mots de bienvenue et de remerciements à l’endroit des participants venus de Bamako et des régions, la Directrice du projet C2C (AESP), Dr Jeanne Téssogué a placé la rencontre dans son contexte. Ainsi elle dira qu’il s’agit de la restitution de l’analyse situationnelle sur les facteurs qui peuvent entraver la pratique de l’équité, la diversité et l’inclusion dans les systèmes éducatifs, singulièrement dans le système de santé, et de l’élaboration d’un plan d’action pour la promotion de l’EDI pour les écoles de santé adapté au contexte du pays.

Parlant de l’étude réalisée, le Dr Jeanne Téssogué précise qu’elle a été effectuée de manière participative utilisant une approche scientifique.

Le Chef de Cabinet du MERSR pour sa part, a réaffirmé l’engagement des autorités maliennes pour les questions relatives à l’équité, la diversité, et l’inclusion sociale dans l’enseignement. Monsieur Fané a ensuite déploré l’insuffisance des ressources humaines en santé et ses impacts sur la mise en œuvre de la politique sanitaire traduite par le PDSS et le PRODESS.

Selon les dernières données provenant de la DRH (SI-GRH) en 2019, on compte 6 professionnels de santé qualifiés pour 10 000 habitants alors que suivant les normes de l’OMS (organisation mondiale de la santé), il faut 23 professionnels de santé qualifiés pour 10 000 personnes pour fournir les services et soins de santé à une communauté donnée. Pour pallier cette insuffisance de ressources de qualité et quantité, M. Ahmadou Fané préconise que la participation et l’engagement des parties prenantes soient inclusifs au long de tout le cycle de formation des professionnels en santé.

« Il importe de mieux cerner ces différentes questions transversales de genre, d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) qui sont en partie des facteurs qui influencent et sont à la base de nombreuses insuffisances tant au niveau formation initiale prenant en compte les étudiants et les enseignants des écoles de santé que les diplômés de ces écoles dans la vie professionnelle. Genre, EDI sont un cadre analytique, abordant à la fois les droits de l’homme et les questions de développement », a-t-il.

Quant au Dr Sidi Yaya Ba, il soutient les écoles privées ont déjà intégré le concept de l’ EDI dans leur système de formation. Citant quelques exemples de réussite obtenus grâce à l’application de l’EDI. « Je cite en exemple mon établissement et bien d’autres en illustration. Nous avons permis à certains enfants dont les pères sont tombés sur le champ de bataille de poursuivre les cours sans payer aucun frais », témoigne-t-il.

Signalons que le projet C2C intervient au Mali, au Niger et au Sénégal afin d’améliorer

Khadyidatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :