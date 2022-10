C’est l’Ambassadeur de la République populaire de Chine, Cheng Zhihong, qui a présidé cette semaine la cérémonie de graduation et de remise de diplômes aux 28 Etudiants diplômés de la première et la deuxième promotion de l’Institut Confucius.

Les relations diplomatiques entre le Mali et la Chine sont au beau fixe surtout dans le domaine de la formation universitaire. Crée il y a seulement quelque années, l’Institut Confucius de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako a déjà fait des nouveaux diplômés en langues chinoise. Courant semaine, le diplomate chinois à Bamako, Zheng Zhihong, a procédé à la remise des diplômes aux étudiants de la première et la deuxième promotion de l’Institut Confucius.

Au total, ce sont 16 étudiants de la première promotion et 12 étudiants de la deuxième qui ont bénéficié leurs diplômes des mains de l’Ambassadeur de la Chine. Selon Cheng Zhihong, la remise des diplômes marque la reconnaissance des acquis d’apprentissage à l’Université et la fin de la vie universitaire. Le diplomate chinois à Bamako a d’emblée exhorté les 28 diplômés à être des bâtisseurs de la Nation malienne. « En tant que fils et filles du Mali, vous avez le devoir de contribuer à l’amélioration de la vie familiale et au développement de la Nation. En mettant la planification des carrières personnelles au service du redressement de l’Etat Malien, vous allez devenir un membre utile à votre famille, la société et la Nation », a conseillé Cheng Zhihong. Poursuivant dans ce sillage, il a encouragé toujours les 28 diplômés en langues chinoise dans l’Institut Confucius de Bamako â être des intellectuels qui joignent la parole aux actes.

Selon lui, la plupart de ces diplômés seront employés par les entreprises chinoises au Mali. «Vous allez être l’image de votre pays. Vous servirez de pont de communication entre la société chinoise et malienne », souligne l’Ambassadeur. Occasion a été indiquée par Cheng Zhihong pour louer la qualité des relations diplomatiques sino-malienne. D’après lui, l’amitié sino-malienne est marquée par une histoire longue et solide. A l’en croire, avec l’initiative ‘’ de la Ceinture et la Route’’ de plus en plus d’entreprises chinoises, des casques bleus, d’une mission médicale et des enseignants chinois résident au Mali. «Ils travaillent avec les amis maliens pour le bien-être du peuple », a-t-il conclu. Toujours, l’ambassadeur a insisté sur la qualité de la coopération avec le Mali marquée surtout par la réalisation des infrastructures universitaires et qui est en train d’être commémorée par une Exposition photo sur la coopération pragmatique entre le Chine et le Mali au Mémorial Modibo Keïta.

Enfin, le recteur de l’ULSHB, Idrissa Traoré, a rendu hommage au gouvernement Chinois qui, selon lui, a toujours entretenu une relation de coopération franche et digne avec le Mali. « Votre contribution de taille et votre accompagnement de qualité à cette œuvre gigantesque qui constitue l’Institut Confucius », a déclaré le Recteur de l’ULSHB.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

