La Faculté des Sciences et Techniques (FST) a abrité un point de presse, animé par le Secrétaire général Adjoint de l’AEEM, Abdourahamane Sangaré alias »Général Saddam ». Ce dernier a été désigné récemment par une partie du bureau comme Secrétaire général de l’AEEM. Il a abordé, au cours de cette rencontre, les conflits internes ainsi que le congrès de forcing, annoncé, du 15 au 16 janvier, par l’ancien Secrétaire général, Siriman Niaré.

C’est en présence de Hamidou Diakité alias Grand H ainsi que Moumine Sangaré dit »Cerveau » que la conférence s’est déroulée. Au cours de la conférence, Abdourahamane Sangaré alias »Général Saddam », a souligné que » depuis un certain temps, nous avons attiré l’attention des hautes autorités par rapport à la crise, qui sévit dans le Bureau de la Coordination Nationale de l’AEEM, suite à la gestion singulière du Secrétaire général, Siriman Seydou Niaré. Parce qu’il agit seul et impose son diktat au sein du bureau national en jouant la politique de l’autruche, car, à chaque fois que le bureau lui demande des comptes, il trouve toujours une échappatoire « .

Pour sa part, le Coordinateur de l’AEEM, à la Faculté de Médecine, Hamidou Diakité dit Grand H, a indiqué que Siriman Niaré s’est donné le droit de confisquer le pouvoir du bureau en faisant du » flagrant délit afin de jouer le maître et possesseur de presque tous les postes clés, dont les membres élus ne jouissaient plus de leurs droits « , a-t-il dit. Avant d’ajouter que » ce dernier veut briguer un deuxième mandat alors qu’il n’est plus étudiant, sa promotion ayant procédé à ses soutenances, depuis le mois de mars 2021. Trois (3) ans dans une même classe est même contraire aux statuts et règlement qui régissent notre grande association de prétendre se présenter au poste du Secrétaire général « . a-t-il martelé.

Hari Moussa MAÏGA

