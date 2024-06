La circulation des nouveaux ou anciens sujets corrigés des examens de fin d’année scolaire au Mali est monnaie courante. Surtout sur les réseaux sociaux. A cet effet, par un communiqué, le Ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou Sy Savané a pris des dispositions à l’encontre des personnes qui seront coupables de tels actes. Ils répondront devant le Pôle de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC).

Le phénomène de propagation des anciens ou nouveaux sujets corrigés à l’approche ou même le jour des examens a pris de l’ampleur d’année en année. Pour cette année scolaire 2023-2024, le Ministère de l’Education Nationale a pris le taureau par les cornes à travers un communiqué largement partagé. Dans lequel, il est indiqué qu’à la veille des examens de fin d’année scolaire, certains individus s’adonnent à des actes de sabotage à travers la publication, via les réseaux sociaux, de sujets ou de corrigés d’anciens ou de nouveaux sujets pendant la période de déroulement des examens. De telles pratiques, dit ce communiqué, sont susceptibles de déconcentrer et de distraire les candidats. En outre, qu’elles sont de nature à jeter du discrédit sur les évaluations et à ternir l’image de l’école malienne. En conséquence, que ces pratiques tombent sous le coup de la cybercriminalité.

Face à cette situation, le ministère de l’Education Nationale, en collaboration avec le Procureur du PLCC a informé les candidats, les parents d’élèves et le personnel chargé de la gestion des Centres d’examen que toute personne qui se rendrait coupable de telles pratiques, avant et pendant le déroulement des examens, sera poursuivie par les services compétents et mise à la disposition du PLCC. Aussi, seront de même concernées par des poursuites toutes les personnes qui se permettraient de créer des groupes sur les réseaux sociaux aux fins de diffuser des informations relatives aux examens. N’y sont pas épargnés les administrateurs, les membres de ces groupes et leurs visiteurs, qui sont passibles des mêmes poursuites, conformément à la loi sur la Cybercriminalité.

« Dans le souci d’y mettre fin, le Ministre de l’Education Nationale se réserve le droit et le devoir de porter plainte devant le Procureur de Lutte contre la Cybercriminalité en mettant à sa disposition tous les numéros de téléphones qui auront servi à relayer des sujets. Le Ministre de l’Education nationale en appelle au sens de la responsabilité de tous. L’objectif du Département est de créer des conditions équitables de compétition entre les candidats » a conclu ce communiqué.

A signaler que les épreuves du DEF débutent ce matin lundi 3 juin. Bonne chance à tous les candidats(tes) !

Mariam Sissoko

