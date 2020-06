Fin de la crise scolaire : Une lueur d’espoir pour la résolution des autres problèmes

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita a mis fin à la crise scolaire. Cette décision d’IBK qui s’inscrit dans le cadre de l’apaisement de la tension politique constitue une lueur d’espoir pour la résolution des autres problèmes.



C’est devant les forces vives de la Nation, au centre international de conférence de Bamako (CICB) que le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita a mis fin à la crise scolaire que le Mali connait, depuis 2019.

Après le rassemblement du 5 juin 2020, organisé par la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam MohamoudDicko (CMAS), le front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) et le mouvement Espoir Mali Koura, la pression était très grande sur le Président de la République qui devait envoyer des signaux positifs au peuple après son discours à la Nation du dimanche dernier, qui était insuffisant. « J’ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en instruisant l’application immédiate pleine et complète de l’article 39 du statut particulier des enseignants », a déclaré IBK, le mardi dernier devant les forces vives de la Nation.

IBK a également annoncé des concertations pour régler les frustrations nées des élections législatives, la réforme de la Cour constitutionnelle et la formation d’un gouvernement d’union nationale. La résolution immédiate de cette crise scolaire pourra redonner un peu d’espoir à une grande partie de la population qui perdait confiance au Président de la République et à son régime quant à leur capacité à résoudre les problèmes auxquels les Maliens font face aujourd’hui. C’est ce manque de confiance aux gouvernants qui avait poussé des milliers de Maliens à répondre à l’appel à manifester de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam MohamoudDicko (CMAS), du front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) et du mouvement Espoir Mali Koura.



Kassim Diarra

Source : La Priorité

