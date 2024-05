Finale du concours interrégional de l’AUF « mon idée, mon entreprise » : La 1ère Luciane Inisse Dolo ira représenter le Mali en Angola

La finale nationale de la 3ème édition du concours interrégional intitulé « mon idée, mon entreprise », organisée par l’AUF-Mali, s’est déroulée, le jeudi 2 mai 2024 à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de Bamako. Luciane Inisse Dolo de Sup Management a remporté le 1er prix, elle est suivie de Aïchata Coulibaly classée 2ème et Kandjoura Touré 3ème de la compétition. Organisée par le Bureau National de l’Agence universitaire de la Francophonie au Mali (AUF-Mali), la grande finale de la 3ème édition du concours « Mon idée, mon entreprise » a enregistré la présence de nombreuses personnalités à ne citer que celle du responsable du Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de l’AUF-Mali, Sékou DIALL, les membres du jury en plus des étudiants venus en nombre en spectateurs.

Introduisant la rencontre, le responsable du CEF, Sékou Diall est revenu sur la pertinence du projet à savoir inciter les jeunes à s’investir dans l’entrepreneuriat. En effet, M. DIALL, explique que les Centres d’ Employabilités Francophones constituent un projet majeur de l’axe 2 de la stratégie de l’ AUF pour la période 2021-2025.

S’agissant du concours, ils étaient dix candidats à y prendre part à cette finale dont la gagnante a été Lucianne Inisse Dolo étudiante du Sup Management. Elle a remporté le 1er prix, et reçu une somme de 200 000FCFA avec son projet intitulé « Canapés lavables ». Le 2ème prix est revenu au projet « Transformation des déchets plastiques en alvéole » de Aïchata Coulibaly de Sup Management également, et le 3ème prix à Kandjoura Touré dont le projet est titré « Sahel écologie ». La deuxième et la troisième ont respectivement reçu la somme de 150 000F et 100 000F.

La grande lauréate Luciane Inisse Dolo quant à elle va représenter le Mali à la phase interrégionale prévue du 11 au 14 juin prochain en Angola.

Comme rappelé par le président du jury, Demba Tounkara lors de la proclamation des prix, les critères de notation des projets ont porté sur les points suivants : la capacité novatrice, la faisabilité technique et financière du projet, les compétence du porteur, la qualité de la présentation, l’utilisation des nouvelles technologies dans la réalisation du projet, la capacité de création d’emploi. Au cours de ce concours chaque candidat a eu à consacrer 5 minutes à la présentation de son projet et se soumettre aux questions du jury durant 5 autres minutes.

En recevant les prix, les lauréates ont adressé aux organisateurs leurs mots de remerciement et reconnaissance pour l’organisation du présent concours.

Quant au responsable du Centre d’Employabilité Francophone, M. DIALL, il invite les entreprises à faciliter et accompagner l’insertion socioprofessionnelle des jeunes étudiants à travers le pays.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

