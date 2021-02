Dans la matinée du jeudi 25 février 2021, le Ministre de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, le Pr. Amadou Keita et celui de l’Économie Numérique et de la Communication, M. Hamadoun Touré sont allés à la découverte de l’École Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication de Bamako. L’occasion a été mise à profit par les deux (2) ministres de s’imprégner des problèmes de ladite école.

Le Directeur de l’ESJSC, le Professeur Alassane Diakité était un homme heureux. Sans ambages, il dira que c’est un honneur pour lui de recevoir deux intellectuels qui tirent le Mali vers le haut. Et d’enchaîner en exprimant les besoins de sa structure. Il s’agit notamment de l’obtention d’un nouveau siège pour le confort des étudiants et du corps enseignant, le recrutement des enseignants permanents, l’acquisition d’un mini bus pour le déplacement des étudiants, des tablettes, un fond documentaire et une fréquence radio. “Nous faisons déjà assez bien les choses avec le peu de moyens que nous avons. Cependant, nous pourrons mieux faire si nous disposons de plus de moyens”, a-t-il dit.

Le Professeur chargé de cours de l’éthique et de la déontologie, a profité de l’occasion pour lancer un cri de cœur. Pour M Touré, les dispositions doivent être prises par les autorités afin que les ressources humaines de qualités qu’ils forment à l’ESJSM, soient mises dans des bonnes conditions de travail, tout en ayant des salaires convenables. Selon lui, ce n’est qu’ainsi que l’objectif qui consiste à mettre des bons journalistes à la disposition des Maliens pourra se réaliser.

Pour le Ministre de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, ‘il s’agit d’une visite de courtoisie et de prise de contact. Expliquant les raisons de la présence de son homologue de l’Economie Numérique et de la Communication, il fera savoir que c’est le département de ce dernier qui consomme les produits formés par le sien. D’où la nécessité d’une bonne complicité pour faire bouger les lignes. Le Ministre Keita a profité de l’occasion pour renouveler ses remerciements à son collègue qui l’accompagne d’ores et déjà dans la gestion des boursiers de l’année 2021 du Maroc, qui reçoivent des cours en lignes en attendant la fin de la COVID 19. Convaincu que l’ESJSC fait partie des écoles qui font la fierté du pays, le Pr. Amadou Keita a donné l’assurance de faire tout ce qui est de son possible pour son bon fonctionnement. Il a promis de revenir très prochainement dans le cadre d’une visite qui aura pour but de mieux recenser les préoccupations de l’ESJSC.

Le Ministre de l’Économie Numérique et de la Communication fera savoir qu’il rêve de voir l’ESJSC parmi les écoles reconnues à travers le monde. Du coup, il a promis de s’investir auprès du ministre Kéita pour l’atteinte des objectifs.

Le doyen des enseignants, M. Bomboté, l’ex Recteur, le Pr. Macki Samaké ainsi que plusieurs enseignants et étudiants de ladite école étaient présents pour la circonstance. La rencontre a pris fin par une visite guidée de la structure sous l’égide du Directeur général de l’école.

Rappelons que l’École Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication est un établissement public d’enseignement supérieur, qui a été créée en 2015.

