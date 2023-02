Médias/ Doits Humains au Mali: JDH et le forum de la Presse renforcent les lycéens

Le Forum de la Presse en partenariat avec JDH (Journalisme pour les Droits Humains) ont organisé le vendredi 24 février 2023 une de session éducative à l’intention des élèves de Lycée privé Bâ Nanténin Sangaré sise en commune IV du district de Bamako. L’objectif de cette session visait à initier, renforcer la connaissance des élèves aux notions de droits humains et au concept genre notamment son traitement dans les médias.

Education des jeunes aux médias et à l’information, tel est l’intitulé de cette séance éducative animé par M. Alexis Kalembry, directeur de publication du journal Mali-tribune, formateur et mentor JDH non moins président de l’association des éditeurs de la presse du Mali (Forum de la Presse). Il avait à ses côtés le Responsable des Projets JDH au Mali, M. Moro Siaka Diallo.

Les élèves ( filles et garçons) des classes de 11ème et 12ème années ont été initiés et renforcés aux notions des Droits Humains, à travers des exemples tirés de leur quotidien, les formateurs, de manière très pédagogue, ont amené les élèves à mieux comprendre les valeurs contenues dans la Déclaration Universelle des Droits Humains. De manière très interactive, les élèves ont pris connaissance de certaines valeurs du droit humain : collaboration, respect de la dignité humaine, responsabilité, inclusion etc. De plus, ils ont été informés sur l’arsenal juridique existant au Mali à ne citer que la Constitution, la Charte de la Transition, le Code pénal, la loi relative au genre etc.

Au terme de la session, les responsables de l’école, les élèves ainsi que les formateurs ont tous exprimé leur satisfaction du bon déroulement de la session. La promotrice du lycée, Mme Diawara Fatoumata Théra, s’est réjouie de la tenue de pareille formation au bénéfice de son établissement. Une belle contribution à l’éducation des élèves et du pays, a –t-elle fait savoir.

Un avis partagé par M. Moro Siaka Diallo, selon lui, ces séances éducatives (discussions combinées aux échanges) sont d’une grande importance car elles permettent d’introduire les jeunes aux notions des droits humains, du genre, les droits entre les hommes et les femmes ainsi que des stéréotypes …

Les élèves également, n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. « Je suis très content car j’ ai beaucoup appris. Une vraie découverte sur le journalisme, les droits humains. Je peux dire qu’on nous a ouvert les yeux », déclare Hamadi Sow élève en classe de 12ème. . Des propos similaires à ceux de Kadidiatou N’Diaye une autre lycéenne.

Et comme annoncé par le Responsable Projets de JDH, d’autres lycées de la place bénéficieront de ces séances éducatives. Le Forum de la Presse et JDH prévoient en tout 12 séances éducatives.

Déjà le lundi prochain, se tiendra la deuxième phase au Lycée Bâ Nanténin Sangaré, cette fois la séance sera plus axée sur la pratique selon M. Diallo. Qui explique « la deuxième séance sera plus pratique, nous allons apporter des journaux, parler de l’information crédible, du traitement de l’information, prendre des exemples de violations des droits des femmes et des filles et le traitement de pareille information, comment les journalismes traitent… ».

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :