Première édition de «IAM Networking Day» : L’Intelligence Artificielle au cœur des débats

Dans le cadre de la première édition d’IAM Networking Day, qui marque le démarrage des cours des masters en exécutive, le Groupe IAM a organisé une conférence- débat sur le thème : «l’impact de intelligence artificielle sur le développement des compétences en milieu professionnel». C’était le jeudi 25 janvier 2024 sous la présidence de sa Directrice générale, Seynabou Diallo.

Il semble évident que des personnes ont une perception positive de l’intelligence artificielle tandis que d’autres y voient une menace pour l’humanité, d’où le thème de ce « IAM Networking Day».

Pour animer cette conférence, le Groupe Institut Africain de Management (IAM) a fait appel à d’éminentes personnalités à l’image de Dr Hamadoun Touré, ancien ministre et de Sarata Traoré, Directrice du cabinet BMK.

Au cours des débats, les panélistes ont fait ressortir l’importance de l’IA dans nos vies quotidiennes. Selon Dr. Hamadoun Touré «l’intelligence artificielle est une structure à laquelle nous appartenons tous… Le progrès de l’IA dépend de vous…Chacun de nous est une source d’information et nous devrons contribuer à cela».

Mme Sarata Traoré a mis l’accent sur l’impact positif et négatif. «L’être humain s’informe et s’auto-éduque à travers l’IA, et le travail de l’intelligence artificielle est d’œuvrer plus rapidement. Par exemple dans le cadre de la médecine, elle peut facilement détecter une cellule cancéreuse, chose qu’une personne ne peut. Mais cela rend l’homme fainéant dans le travail et aussi dans la réflexion. Un autre exemple : dans une entreprise où il faudra faire une sélection, c’est le robot qui va faire le triage des CV parce qu’il est rapide. C’est ce qui me pousse à dire que cela rend l’homme fainéant», a-t-elle affirmé.

À en croire les panélistes, certaines professions disparaîtront dans quelques années, tandis que d’autres seront créées avec le développement rapide de l’IA. Car même pour notre propre sécurité, on fait de plus en plus recours à l’IA.

La conférence a pris fin en beauté avec un cocktail sur fond d’animation musicale.

Maïmouna Berthé Stagiaire

Commentaires via Facebook :