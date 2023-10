RSE : Bramali offre 250 kits scolaires aux élèves de l’Ecole publique Banankoroni

Dans l’exécution de sa RSE, la société des Brasseries du Mali (Bramali) a procédé le jeudi 5 octobre 2023 à la remise de 250 kits scolaires destinés aux 16 meilleurs élèves des classes de 1ère année à la 6ème DE l’école publique Banankoro.

Cette donation de la société de boisson BRAMALI tenue dans le cadre de sa RSE, cadre avec les activités du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion. Les dons constitués de cahiers et autres fournitures scolaires ont été remis aux 16 meilleurs élèves de chaque classe de la 1ère année à la 6ème année (8 filles et 8 garçons). La cérémonie de remise s’est effectuée en présence des notabilités de la localité, l’administration de l’école, des représentants de la jeunesse en plus des responsables de la société elle-même.

Dans son adresse, le représentant du Chef du village, Zoumana Coulibaly, a chaleureusement remercié les enseignants d’élèves ainsi que la société pour cette contribution en faveur de l’éducation de leur localité. Ses propos ont été soutenus par ceux du représentant du Maire. Qui ajoute que de part ce geste, la société vient de mettre fin aux nuits blanches de beaucoup de parents d’élèves en cette période de reprise des classes dans un contexte de grande conjoncture. Selon le témoignage du représentant de l’Acadie, le DCAP Diarra, les enseignants sont confrontés au fait que des élèves se retrouvent dans les salles de classe sans cahier ni stylo pour assister les cours, et ce geste de Bramali vient donc leur enlever cette difficulté.

Pour sa part, le représentant de Bramali, Youssouf Niaré, a salué la mobilisation faite autour de l’évènement. Il a ensuite encouragé les élèves à être studieux en classe. Avant d’ajouter qu’au-delà des réalisations faites en faveur de la population, la société compte encore plus élargir ses investissements à Senou-Banankoro et contribuer à leur développement communautaire.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :