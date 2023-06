Le président de l’Autorité indépendante des élections, Me Moustapha Cissé , a rencontré , hier jeudi , à Bamako successivement la société civile et les acteurs politiques afin de leur donner des garanties sur les préparatifs du référendum constitutionnel du 18 juin prochain. Selon lui, 9 millions de cartes d’électeur biométriques sont disponibles et prêtes à être distribuer.

Au Mali, la campagne pour le référendum constitutionnel s’ouvre aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire. Ce premier test électoral pour les autorités de transition est un enjeu important dans le vaste chantier sur les réformes constitutionnelles.

Au seuil de l’ouverture de la campagne, les 15 membres du collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections ont successivement rencontré la société civile et la classe politique pour faire le point des avancées réalisées dans l’organisation de ce scrutin que le président de transition, Col Assimi Goïta, est déterminé à mener jusqu’au bout. « Nous entrons dans la phase de la grande réforme des débats sur la réforme Constitutionnelle », a introduit Me Moustapha Cissé devant les représentants de la société civile et la classe politique, rassurant que son équipe est à pied d’œuvre pour organiser et gérer toutes les opérations des élections référendaires.

Faisant le point des préparatifs du référendum Constitutionnel, les techniciens ont fait une projection vidéo dans laquelle il ressort que les principales réalisations ont porté sur l’actualisation du fichier électoral 2023. Selon l’AIGE la mise à jour du fichier a permis de décompter le nombre d’électeurs hommes et femmes, le nombre des centres et bureaux de vote. Ainsi, 8.463.084 d’électeurs dont 4.391.576 hommes et 4.071.508 femmes seront repartis à l’intérieur et à l’extérieur du Mali entre 13.240 centres de vote et 24.416 bureaux de vote.

S’agissant de la confection, la personnalisation et le conditionnement des cartes d’électeur, l’AIGE annonce comme progrès réalisé l’adoption de la décision fixant le modèle et le libellé de la carte d’électeur biométrique. Ainsi, sur 9.000.000 de cartes d’électeurs biométriques confectionnées, 8.463.084 de cartes d’électeur biométriques sont déjà personnalisées. « Ces cartes sont aujourd’hui disponibles et sont déjà en train d’être acheminées dans les localités de distribution », a indiqué un technicien de l’AIGE.

Outre la disponibilité des cartes, l’organe en charge des élections ajoute que les opérations de distribution des cartes d’électeur et des listes de distribution par bureau de vote sont en cours à l’occasion du référendum.

S’y ajoute à la disponibilité des autres matériels électoraux comme des listes électorales, des extraits de liste par bureau de vote et des listes d’émargement. « La remise de ces documents est presque effective dans les régions, les consulats et ambassades », se réjoui le Président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé, qui estime que cela constitue un grand pas dans l’organisation du référendum du 18 juin 2023.

A la veille de l’ouverture de la campagne des élections référendaires du 18 juin, les membres de l’AIGE se disent presque prêts au niveau organisationnel. Puisque les opérations de désignation, de nomination, de prestation de serment et d’installation des membres des coordinations de l’AIGE sont faites à l’exception de Ménaka et Kidal, prévues au cours de la semaine. C’est le 18 juin prochain que les huit millions d’électeurs seront appelés à se prononcer pour le OUI ou pour le contre du projet de texte de la nouvelle Constitution. Avant, ce sont les forces de défense et de sécurité qui voteront dans les garnisons ou autres lieux retenus comme centre de vote. Le vote par anticipation des militaires leur permettra de sécuriser le scrutin du 18 juin.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

