Présidentielle 2022 : MODELE-Mali demande les réformes sur la loi électorale six mois avant le scrutin

En décelant des incohérences sur le programme d’action du gouvernement adopté, le lundi dernier par les membres du conseil national de la transition, la mission d’observation des élections au Mali a recommandé des réformes substantielles sur la loi électorale six mois avant la présidentielle de février 2022.

-Maliweb.net- Les responsables des organisations de la société civile membres de la mission d’observation des élections au Mali étaient face à la presse ce mercredi à Bamako pour décliner leurs analyses sur le PAG adopté par le CNT. D’emblée, le porte- parole de l’observatoire aux élections, Dr Ibrahima Songho, a rappelé le gouvernement sur le respect des normes et les conventions internationales en matière de démocratie ratifiées par la Mali. Parmi elle, il a cité le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui stipule à son article 2 que « aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections, sans le consentemment d’une large majorité des acteurs politiques »

Partant de ce constant, MODELE relève des incohérences dans le PAG présenté par le Premier ministre dans le cadre des élections présidentielle et législative transparentes et crédibles. « Les attributions des acteurs impliqués dans l’organisation, la gestion du processus électoral et la création de l’organe unique aux élections ne sont pas clairement définies », relève Dr Ibrahim Songho, ajoutant que «certaines attributions proposées par le rapport des experts sur la faisabilité de l’organe unique sont dévolues à d’autres départements ». En outre, le conférencier reproche au programme d’action du gouvernement de ne pas pouvoir préciser les moments de la relecture de la loi organique des députés, de la loi électorale, de la charte des partis politiques.

A l’en croire, à huit des scrutins nécessaires de la transition, le gouvernement devrait déjà réaliser la plupart de ces reformes soit en juillet ou en août conformément au protocole additionnelle de la CEDEAO. C’est pourquoi MODELE demande au gouvernement de définir rapidement les rôles des acteurs impliqués en procédant la création de l’organe de gestion des élections, à la relecture des listes électorales en septembre et au référendum en novembre prochain. Déjà sur les réformes, elle demande la publication en ligne des résultats des scrutins par centre et par bureau de vote au fur et mesure de la proclamation des résultats. Cela, dit-elle, pour éviter les conflits et le tripatouillage des résultats pendant leur centralisation.

Toujours sur les élections en vues, les membres de MODELE constate des difficultés à respecter le chronogramme électoral initialement publié par le ministère de l’administration territoriale tant certaines dates son déjà dépassées. Au regard des retards cumulés sur ce volet, ils demandent également la publication d’un nouveau chronogramme clair, précis er réaliste, où la période de réformes et des élections nécessaires de la fin de la transition est indiquée. Cette organisation d’observation des élections dit prôner des élections réussies et dans le délai prévu par la charte de la transition. Elle a déjà déployé 77 observateurs sur le terrain pour le constat du processus électoral et prévoit de déployer des centaines aux jours des scrutins.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

