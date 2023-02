Changements climatiques au Mali : 89% de Maliens invitent le gouvernement à lutter contre le phénomène

L’équipe d’Afrobarometer Mali, conduite par le Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique (GREAT), a présenté les résultats de son enquête sur la « Perception des Maliens sur le changement climatique », le vendredi 27 janvier 2023, à la presse à Bamako. L’enquête a concerné 1.200 citoyens maliens du 06 juillet au 14 août 2022 sur toute l’étendue du territoire du Mali. Il ressort de cette dissémination des résultats de l’enquête que plus des trois quarts de Maliens trouvent que les citoyens ordinaires peuvent contribuer à limiter les changements climatiques (78%) et que le gouvernement doit agir dès maintenant pour les limiter (89%).

La cérémonie de présentation était présidée par Mamadou Maïga, Coordinateur de la Cellule technique du cadre stratégique, en présence du Pr. Massa Coulibaly, directeur exécutif du Groupe de Recherche Appliquée et Théorique (GREAT), des autres membres du GREAT comme Moussa Coulibaly, Boubacar Bougoudogo, du représentant de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD), Mamoutou Koné et d’autres personnalités.

Les changements climatiques rendent pire la vie au Mali et nécessitent l’intervention du gouvernement, ainsi que d’autres parties prenantes, selon la plus récente enquête d’Afrobarometer. Les résultats montrent que beaucoup de Maliens ont noté l’aggravation des sécheresses au cours de la dernière décennie, et la majorité d’entre eux sont au courant du concept des changements climatiques.

Parmi ceux qui sont informés des changements climatiques, la majorité affirme qu’ils rendent la vie pire et que le gouvernement et les Maliens ordinaires sont les premiers responsables dans la lutte contre les changements climatiques et ses impacts. Ils pensent que les parties prenantes telles que le gouvernement, le commerce et l’industrie, les citoyens ordinaires, ainsi que les pays développés ont besoin de faire davantage dans la limite des effets des changements climatiques.

Dans sa présentation, Moussa Coulibaly de GREAT a fait savoir que six maliens sur 10 (62%) affirment que les sécheresses sont devenues plus graves pendant les 10 dernières années. Près de quatre citoyens sur 10 (37%) enquêtés pensent la même chose sur les inondations. Selon Moussa Coulibaly, la majorité (59%) des Maliens ont entendu parler des changements climatiques. « Parmi ceux qui sont au courant des changements climatiques : Huit sur 10 (80%) affirment que les changements climatiques rendent la vie pire. Plus des trois quarts trouvent que les citoyens ordinaires peuvent contribuer à limiter les changements climatiques (78%) et que le gouvernement doit agir dès maintenant pour les limiter (89%). Une large majorité pensent que c’est le gouvernement (57%) et les Maliens ordinaires (24%) qui sont les premiers responsables dans la lutte contre le phénomène. Des majorités estiment que le gouvernement (77%), les pays développés (75%), le commerce et l’industrie (71%) et les citoyens (58%) ont besoin de faire « beaucoup plus » pour limiter les changements climatiques.

Les Maliens sont divisés (45% « bonne » vs. 45% « mauvaise ») sur l’appréciation de la performance du gouvernement dans la gestion des changements climatiques », a souligné Moussa Coulibaly du Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique (GREAT).

Aguibou Sogodogo

