Changements climatiques : L’inconscience demeure malgré les alertes de plus en plus dramatiques

Je viens de regarder la vidéo et tes photos postées sur Facebook suite aux routes inondées (après le déluge de l’après-midi du mardi 3 août 2021). De suite j’y ai vu d’autres cas similaires voire pire que notre monde subit depuis le mois de juillet 2021. Et chose étrange pour un mois d’août ici où l’été devrait battre son plein car on l’attend toujours : les pluies ont été notre quotidien. Même si les températures sont douces mais rien à voir avec un climat d’été.

Je ne sais pas si chez vous ce phénomène d’inondations est normal, mais en tout cas en France il a surpris tout le monde alors que les scientifiques ne cessent de nous alerter sur le changement climatique et l’urgence à changer nos comportements avant d’atteindre le point du non retour. Les glaciers des pôles fondent à une vitesse vertigineuse alors que ce sont eux qui tempèrent notre climat.

Et je ne parle même pas des modifications auxquelles l’on assiste actuellement suite à une modification de notre planète et de tous ses habitants et organismes vivants, car il ne faut pas l’oublier par exemple que chaque insecte a son utilité, notamment les abeilles pour la pollinisation. Sans être une experte, je vois bien que notre monde va de plus en plus mal et j’ai très peur pour la génération qui me suit.

Le plus troublant dans cette catastrophe qui risque de nous être fatale est que tout le monde fait semblant de ne pas comprendre malgré les alertes qui sont de plus en plus nombreuses : ils ne se sentent pas concernés et pensent que cette hémorragie les épargnera !

A mon humble avis il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Les événements tragiques vont se multiplier de plus en plus et nous subirons car il sera trop tard pour essayer de «réparer». A cela tu ajoutes la stupidité pour ne pas dire «l’intention meurtrière» de ceux qui s’opposent au vaccin contre le Covid-19. Tout cela est triste Même s’il n’est pas encore atteint, je ne pense pas que nous soyons loin du point de non retour

