Journée du reboisement à Tabacoro : “L’Association les Amis de la nature ” prévoit la plantation de 300 pieds d’arbre pour cette année

Comme à l’accoutumée, l’association ’’les Amis de la nature’’ a procédé dimanche dernier au lancement des activités de la 20ème édition de sa traditionnelle journée du reboisement. Pour la présente édition, le Centre de secours des Sapeurs-pompiers de Tabacoro a été choisi pour donner le top de départ. La cérémonie du lancement a enregistré la présence des notables du quartier dont l’imam Hama Cissé, les éléments des Eaux et Forêts, le chef du Centre de secours des Sapeurs-pompiers de Tabacoro, lieutenant Youssouf Doumbia, du chef du département de l’administration et des logements sociaux de l’OMH et beaucoup d’autres invités de marque dont l’association des femmes rondes. C’était sous la présidence de Moctar Coulibaly dit ATT junior, président de l’Association ‘’Les Amis de la nature’’.

Pour le démarrage des travaux de cette 20ème édition, quatre interventions ont marqué le lancement de la présente édition notamment l’imam du quartier, le chef du centre de secours des Sapeurs-pompiers de Tabacoro, le chef de l’administration et des logements sociaux ainsi que le président de l’Association les amis de la nature.

À la suite de l’imam Hama Cissé qui a remercié l’Association les Amis de la Nature pour l’initiative et prié pour la pérennité de ces actions, le chef de l’administration et des logements sociaux à l’Office Malien de l’Habitat Salif Kodio est revenu sur les actions de l’association depuis plusieurs années dans les cités logements sociaux de Bamako. Selon lui, l’Association les Amis de la Nature à travers son président est entrain de se battre corps et âme pour donner un cadre de vie meilleur aux occupants des logements sociaux. C’est pourquoi au nom du Directeur général de l’OMH, il a salué et remercié à son tour l’Association les amis de la nature pour les actions et souhaite la continuité au grand bonheur de tous.

Pour sa part, le chef du Centre de secours des sapeurs-pompiers de N’Tabacoro, lieutenant Youssouf Doumbia, le choix de son centre pour donner le coup d’envoi des activités de la présente édition est à la fois un honneur et plaisir inoubliable mais aussi un témoignage de la convivialité entre la population et les Sapeurs-pompiers de N’Tabacoro.

À l’entame de son intervention, Moctar Coulibaly dit ATT junior a d’abord justifié le choix du Centre de secours des Sapeurs-pompiers de N’Tabacoro pour abriter les activités de cette édition.

Pour lui, les Sapeurs-pompiers ne cessent de fournir les efforts nuit et jour pour sauver des vies. C’est en reconnaissance de tout cela que son association a décidé de dédier un bosquet aux Sapeurs-pompiers. Pour cette année, l’Association va planter 300 pieds d’arbres de quatre variétés dans la cour du Centre de secours des Sapeurs-pompiers de N’Tabacoro à savoir: caïlcédrat, Terminalia, mangue et banane. Au cours de son intervention, il est revenu sur l’historique de la journée que l’association mène depuis vingt ans et qui a décidé d’intensifier dans les cités logements sociaux en guise de reconnaissance aux actions de l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré.

En tant qu’amoureux de la nature, Moctar Coulibaly dit ATT junior se dit très fier de mener cette activité chaque année avec courage et détermination malgré les moyens limités, mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt, il a besoin des partenaires pour l’atteinte de l’objectif. C’est pourquoi il a lancé un cri de cœur aux généreux donateurs, surtout au ministère de l’Environnement et de l’Assainissement ainsi que les responsables du Fonds climat pour le financement de ses activités à hauteur de souhait.

L’un des temps forts de la cérémonie a été la remise des dons notamment des bouilloires à la mosquée de N’Tabacoro, des ballons aux jeunes des 330 logements et des torches au commissariat de police de 13ème arrondissement afin de faciliter ses patrouilles nocturnes au grand bonheur des populations. La cérémonie a pris fin par la plantation symbolique suivie d’une visite de terrain des sites déjà plantés par l’Association les ‘’Amis de la Nature’’.

