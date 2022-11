Dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique européenne, la délégation de l’Union Européenne au Mali a organisé, le vendredi 04 novembre, une journée de salubrité aux abords du fleuve djoliba à Badalabougou. Objectif : sensibiliser les riverains sur les conséquences de la pollution du fleuve. C’était sous l’égide de Bart Ouvry, Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali.

-Maliweb.net-Sauvegarder le fleuve Niger de la pollution, c’est l’objectif recherché par la délégation de l’Union Européenne au Mali à travers cette journée de salubrité aux abords du djoliba. Pour ce faire, la représentation diplomatique européenne à Bamako entend sensibiliser la population sur les conséquences de la pollution du fleuve. Selon son Ambassadeur, la pollution et les ordures sont un problème pour la santé de la population. « La salubrité et la santé dans ce quartier, c’est le bien-être de nous tous », a insisté Bart Ouvry.

Le diplomate européen a indiqué que tous les plastiques et les ordures qui rentrent dans le fleuve contribuent non seulement à polluer ses eaux mais aussi les poissons. « Le problème de la pollution, c’est le problème à nous tous », a rappelé Bart Ouvry qui appelle la population à prendre ses responsabilités.

Il faut, selon l’Ambassadeur de l’Union Européenne, chercher une solution durable. Aussi, le diplomate européen a appelé à la transformation des déchets en engrais, en jouets, en chaises, etc. Ce qui en plus de contribuer à la création de nombreux emplois va permettre à la population d’avoir un cadre de vie idéal.

Cette journée de salubrité qui coïncide avec l’ouverture de la Conférence de Charm el-Cheikh (Egypte) de 2022 sur les changements climatiques (COP 27), entre dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique européenne. Outre Bart Ouvry, l’activité s’est déroulée en présence des membres de l’Ambassade du Royaume d’Espagne, de ceux d’Allemagne, du Royaume de Danemark, etc.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

