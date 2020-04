A Kanadjiguila, dans la commune de Mandé, une fillette a reçu une injection des individus malintentionné le mercredi 08 avril. Pour l’instant, ni la nature du vaccin ni la raison n’est encore connue. Et la mauvaise nouvelle est qu’aucune analyse sanguine n’a été autorisée ou effectuée sur la fillette par les autorités sanitaires du Mali.

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent sur la toile, faisant état d’un vaccin contre le coronavirus, destiné à l’Afrique. Cette rumeur semble être vraie au Mali. La vaccination de cette fillette est un signe annonciateur de l’existence dudit produit.

En effet, Fatoumata Koumaré, 07 ans, a été vaccinée par des individus inconnus ne possédant aucune autorisation médicale. Ce fut la semaine dernière, dans la périphérie de Bamako. Cette pratique malsaine s’est produite dans la commune du Mandé, dans le quartier de Kanadjiguila, non loin de Sébénikoro, où réside le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. En ces temps de crise sanitaire, les parents, inquiétés de l’état de santé de leur fille, rompent le silence sur les conditions dans lesquelles se trouvent l’enfant et dénoncent la négligence des autorités. Selon eux, l’enfant n’a subi aucune analyse sanguine après l’injection.

Face à la presse, le vendredi dernier, le père de l’enfant a exprimé sa non-satisfaction du traitement de l’affaire et de son enfant. « Je remercie le bon Dieu et tous ceux n’ont pas baissé les bras dans sur cette affaire…», a laissé entendre Louis Djelou, père de la victime.

Toutefois, il affirme ne pas être satisfait. « Je remercie également la gendarmerie pour ce qu’elle fait, mais jusqu’à présent, moi personnellement, je ne suis pas satisfait », dit-il. Car, ajoute-t-il, « ça fait 72 h maintenant qu’aucun soin, aucune analyse sanguine n’a été faite à l’enfant. À l’heure actuelle, j’exige une analyse sanguine pour détecter d’abord ce qui a été administré à l’enfant, c’est tout ce que je veux pour le moment », a déclaré Louis Djelou. « Le jour des faits, on était au camp I. Vers le soir, on nous avait libérés. Arrivée à la maison, l’enfant s’est mise à vomir et c’était comme si c’est du sang qui était dans le vomissement », explique-t-il.

Aux dires de Louis Djélou, suite au vomissement de l’enfant, il a ressaisi la gendarmerie pour amener l’enfant dans une clinique pour examen médical. Toute chose que la gendarmerie a refusé. Pire, la fille est restée au camp I, sous surveillance, jusqu’au lendemain, sans assistance médicale, déplore-t-il. A l’en croire, le professeur qui devait prendre en charge l’enfant n’était pas présent. C’est un infirmier qui a assuré le suivi. « À l’arrivée du professeur, le compte rendu étant fait, il m’a demandé de rentrer à la maison ». La question que Louis Djelou s’est posé est de savoir si en temps normal c’est comme ça que ça devait se passer. De toute façon, l’affaire est portée devant le tribunal de la commune IV car, la gendarmerie a pu mettre la main sur les malfrats, selon le père de l’enfant. Le premier rendez-vous était mardi 14 avril 2020. Louis Djelou demande que justice soit faite pour son enfant.

Mme Doumbia Fatoumata Diané, présidente de la Fafma (Fédération des associations féminines du Mandé) et Collectif des associations féminines de Kanadjiguila, pour sa part, s’inquiète pour l’état de santé de la fillette. « On est touché par cet acte horrible, l’administration d’une injection sur notre enfant contre son gré, sans notre permission », s’indigne-t-elle. Le pire, c’est qu’on ne sait même pas quel vaccin ils lui ont administré, s’inquiète-t-elle. Quel sera l’effet de cette injection sur l’enfant, surtout en ce moment de crise sanitaire. On ne sait pas si c’est le virus de Covid-19 qu’ils lui ont administré, ajoute-t-elle. On demande aux autorités maliennes de faire tout pour élucider cette affaire le plus tôt possible, conclut-elle.

Oumar SANOGO

