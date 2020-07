Bacodjicoroni Golf : Deux jeunes braqueurs tués par la foule

Hier, lundi 27 juillet 2020, deux braqueurs ont été tués par les populations de Bacodjicoroni golf, un quartier sis à la rive droite de Bamako. Selon les témoignages, les deux individus étaient venus sur une moto KTM. Ce fait déplorable qui a eu lieu entre 12H et 13H a concerné Djaptodji Voyage, une agence de voyage et du tourisme. Les deux jeunes à peine âgés de 20 à 30 ans étaient tous armés, nous indiquent les témoins. « Lorsqu’ils sont venus, l’un est entré dans l’agence, et l’autre est resté devant la porte », raconte un taximan en précisant qu’« on ne sait pas ce qui s’est passé à l’intérieur, mais celui qui était dedans a fait des tirs à balles réelles. Ces mêmes balles ont traversé la porte pour blesser le second qui était à la porte ».C’est après avoir entendu ce coup de feu que le taximan qui faisait face à l’agence a crié au voleur. C’est ainsi que les braqueurs vont tenter de fuir, faisant des tirs. Ils ont été poursuivis et rattrapés au cours de la route par un taximan. Nos témoins expliquent que le taximan a coincé les deux braqueurs, les faisant tomber. À entendre les témoins, les braqueurs ont tiré à trois reprises sur le taxi, endommageant le véhicule. Malgré tout, ajoutent-ils, le taximan ne s’est pas arrêté, il les a fait tomber. De ce fait, la population s’est mise dans la danse, tuant toutes les deux. Les braqueurs auraient, selon les informations, blessé deux personnes dont un homme, un Ivoirien qui causait dans l’agence, et une femme (secrétaire). À l’heure où nous mettons l’information sous presse, l’affaire se trouve au niveau du commissariat de police du 15e Arrondissement.

Mamadou Diarra

